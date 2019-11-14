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Общество

NBC: число пострадавших при стрельбе в школе в Калифорнии возросло до семи 

ТАСС + ещё 9 38 минут назад
В американской школе произошла стрельба
Фото: РИА Новости
Число пострадавших при стрельбе в школе в городе Санта-Кларита (штат Калифорния) достигло семи. Об этом сообщил в четверг местный филиал телеканала NBC со ссылкой на представителей властей.
Ранее сообщалось о шести пострадавших.
По данным газеты Los Angeles Times, стрелял 15-летний юноша. Полиция пока не задержала его.
Десятки учащихся были эвакуированы. На месте происшествия находятся сотрудники полиции. В ряде близлежащих школ прекращены занятия.
Управление шерифа округа Лос-Анджелес подтвердило в Twitter информацию о стрельбе, но число пострадавших не уточнило.
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Теги:
Происшествия , В мире , Криминал , США , телеканал NBC
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