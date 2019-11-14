Соколова сравнили с Джокером

Мединский сравнил расчленившего девушку доцента Соколова с Джокером

Он сравнил Соколова с антагонистом из фильма "Джокер" Тодда Филлипса

"Раньше меня спрашивали про Джокера, теперь про Олега Соколова. Так и хочется сказать: если вам так нравится Джокер, почему вам не нравится Олег Соколов?" — цитирует Мединского ИА Regnum.

По словам Мединского, его беспокоит факт, что личность историка Соколова вызвала широкий резонанс и смещает акценты с культуры и истории.

Соколов убил аспирантку Ещенко 8 ноября, после чего расчленил ее тело и выбросил в реку Мойка в Петербурге. Свою вину он уже признал.