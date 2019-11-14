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Мединский сравнил расчленившего девушку доцента Соколова с Джокером 

Газета.Ru 1 час назад
Соколова сравнили с Джокером
Фото: РИА Новости
Министр культуры России Владимир Мединский на Санкт-Петербургском международном культурном форуме ответил на вопрос о бывшем доценте СПбГУ Олеге Соколове, обвиняемом в убийстве своей аспирантки Анастасии Ещенко.
Он сравнил Соколова с антагонистом из фильма "Джокер" Тодда Филлипса.
"Раньше меня спрашивали про Джокера, теперь про Олега Соколова. Так и хочется сказать: если вам так нравится Джокер, почему вам не нравится Олег Соколов?" — цитирует Мединского ИА Regnum.
По словам Мединского, его беспокоит факт, что личность историка Соколова вызвала широкий резонанс и смещает акценты с культуры и истории.
Соколов убил аспирантку Ещенко 8 ноября, после чего расчленил ее тело и выбросил в реку Мойка в Петербурге. Свою вину он уже признал.
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Теги:
Происшествия , Тодд Филлипс , Владимир Мединский , Олег Соколов , ИА REGNUM
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