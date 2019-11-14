Тараканы и еда в ведрах: пенсионеров отправили в больницу

Тараканы и еда в ведрах: 54 пенсионера отправили в больницу

Челябинске 54 пенсионера были экстренно эвакуированы из дома престарелых после внеплановой проверки. Проверяющие обнаружили грубые нарушения порядка социального обслуживания и санитарных норм, среди них — плохое питание, грязь в комнатах, тараканы и не открывающиеся окна. Сейчас все бывшие обитатели дома престарелых временно размещены в медицинских учреждениях города. Некоторым из них оказывают помощь врачи.

Следственный комитет Челябинской области возбудил уголовное дело из-за жутких условий содержания 54 пенсионеров в частном доме престарелых. Об этом сообщается на сайте регионального ведомства.

По данным следователей, в учреждении, расположенном на территории Ленинского района областного центра, были выявлены факты грубого нарушения требований санитарных норм и оказания медицинских услуг пожилым пациентам.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ «Производство работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В рамках расследования уголовного дела проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления», — сообщается на сайте СК.

Информацию о нарушениях в пансионате для престарелых в органы предоставили эксперты из прокуратуры и министерства социальных отношений, которые пришли с внеплановой проверкой в учреждение 14 ноября. Как сообщается в официальном комментарии министерства, в ходе визита были выявлены «грубые нарушения законодательства».

«Индивидуальный предприниматель позиционирует свою деятельность как частный пансионат для пожилых граждан. В ходе проверки выявлены многочисленные грубые нарушения законодательства в сфере социального обслуживания, санитарно-эпидемиологического благополучия, охраны здоровья граждан», — указано в сообщении на сайте ведомства.

После экстренной эвакуации все пенсионеры были размещены в медицинских учреждениях Челябинска. Некоторым из них потребовалась помощь врачей.

«Совместно с Министерством здравоохранения Челябинской области оказана экстренная медпомощь, в том числе по госпитализации. Прорабатываются вопрос направления граждан в государственные и муниципальные учреждения соцобслуживания», — сообщили в министерстве социальных отношений.

Как информирует Ura.ru, в сообщениях СК и Министерства социальных отношений речь идет о пансионате «Золотая осень». Ранее об этом заведении уже появлялись негативные отзывы в сети. Одна из местных жительниц указала на халатное отношение к пациентам со стороны персонала и плохое питание пожилых людей.

«Пациентов заведения пичкают транквилизаторами, персонал без медобразования и лицензии на осуществления медпомощи. Высокая смертность! Ужасное питание, высокий уровень травматизма по вине персонала, цель администрации — сорвать деньги легким путем», — сообщила женщина.

Как видно на фотографиях, опубликованных RT, еда в столовой дома престарелых хранилась в ведрах, которые стояли на полу. По продуктам ползали тараканы, а сами постояльцы спали на матрасах вместо кроватей.

Источник издания Znak.com также сообщил, что окна во всех помещениях пансионата были забиты монтажной пеной, форточки для проветривания отсутствовали, а кварцевание не проводилось ни разу. Кроме того, на телах пожилых людей были обнаружены многочисленные укусы клопов.

По информации издания, ряд вопросов вызывают и сами сотрудники дома престарелых, у которых нет даже санитарных книжек. Тем не менее, они работали с пожилыми людьми, большинство из которых находились в состоянии деменции или были обездвижены различными болезнями.

Одна из проживавших в «Золотой осени» женщин сообщила корреспонденту издания, что многие постояльцы неоднократно хотели убежать из своей «тюрьмы», думали даже выпрыгнуть из окна, однако не решались. Попросить помощи им также было не у кого — мобильные телефоны им не давали, а родственники приезжали проведать крайне редко и далеко не ко всем.

Согласно договорам, которые заключались с семьями или теми, кто привозил пенсионеров в пансионат, постояльцев поселяли в заведение на временной основе. Однако за многими из них так никто и не возвращался. Как рассказала Znak.com одна из женщин, ее в дом престарелых отвез сын, к которому она приехала погостить. Перед тем, как уехать, он забрал у матери банковскую карточку и больше не объявлялся.