Соколова лишат ордена Почётного легиона

МИД Франции передана вся публичная информация о деле историка Олега Соколова , признавшегося в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, для рассмотрения вопроса о лишения его ордена Почетного легиона. Об этом ТАСС сообщили во французском посольстве.

«Согласно кодексу Почетного легиона посольство Франции в России направило в министерство иностранных дел в Париже всю публичную информацию, связанную с делом Олега Соколова, поскольку стоит вопрос о лишении его этого ордена», — пояснил представитель посольства.

По его словам, МИД Франции передаст сведения в канцелярию высшего ордена республики.

«Рамблер» писал, что 63-летний профессор был награжден Орденом почетного легиона в 2003 году за большой вклад в дело изучения и популяризации истории Франции. 9 ноября стало известно, что спасатели достали 63-летнего Соколова из реки Мойки с рюкзаком, в котором лежали отпиленные женские руки. По версии следствия, он убил и расчленил свою возлюбленную Анастасию Ещенко. Соколов дал признательные показания и был заключен под стражу по решению суда.