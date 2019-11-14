Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Названо слабое место ВМС США в случае войны
Названо слабое место ВМС США в случае войны
Армия
Названа дата большой пресс-конференции Путина
Названа дата большой пресс-конференции Путина
Политика
«Он мог стрелять по всем, но этого не сделал»
«Он мог стрелять по всем, но этого не сделал»
Происшествия
Грузия вышла на акцию протеста
Грузия вышла на акцию протеста
В мире

Соколова лишат ордена Почётного легиона 

Рамблер 1 час назад
Соколова лишат ордена Почётного легиона
Фото: РИА Новости
В МИД Франции передана вся публичная информация о деле историка Олега Соколова, признавшегося в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, для рассмотрения вопроса о лишения его ордена Почетного легиона. Об этом ТАСС сообщили во французском посольстве.
«Согласно кодексу Почетного легиона посольство Франции в России направило в министерство иностранных дел в Париже всю публичную информацию, связанную с делом Олега Соколова, поскольку стоит вопрос о лишении его этого ордена», — пояснил представитель посольства.
По его словам, МИД Франции передаст сведения в канцелярию высшего ордена республики.
«Рамблер» писал, что 63-летний профессор был награжден Орденом почетного легиона в 2003 году за большой вклад в дело изучения и популяризации истории Франции. 9 ноября стало известно, что спасатели достали 63-летнего Соколова из реки Мойки с рюкзаком, в котором лежали отпиленные женские руки. По версии следствия, он убил и расчленил свою возлюбленную Анастасию Ещенко. Соколов дал признательные показания и был заключен под стражу по решению суда.
Видео дня. На тренингах с изнасилованиями учили, как выйти замуж
Комментарии 
Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Происшествия , Олег Соколов , МИД , Франция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названо слабое место ВМС США в случае войны
Названо слабое место ВМС США в случае войны 3
Названа дата большой пресс-конференции Путина
Названа дата большой пресс-конференции Путина 1
«Он мог стрелять по всем, но этого не сделал»
«Он мог стрелять по всем, но этого не сделал» 23
Грузия вышла на акцию протеста
Грузия вышла на акцию протеста 45
Белоруссия замахнулась на договор от 1995 года с Россией
Белоруссия замахнулась на договор от 1995 года с Россией 282
Видео
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
03:56
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
Политика
«Сейчас детей будут выносить»
01:28
«Сейчас детей будут выносить»
Происшествия
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
01:36
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
В мире Украина
4 пули в висок: Соколов мог убить аспирантку во сне
01:49
4 пули в висок: Соколов мог убить аспирантку во сне
Происшествия
Названа причина крушения Boeing-737 в Казани
00:22
Названа причина крушения Boeing-737 в Казани
Происшествия Катастрофы
«Его гнобили»: трагедия в колледже Благовещенска
00:45
«Его гнобили»: трагедия в колледже Благовещенска
Происшествия
Белоруссия замахнулась на договор от 1995 года с Россией
04:16
Белоруссия замахнулась на договор от 1995 года с Россией
В мире
В деле Соколова нашли мистику
01:09
В деле Соколова нашли мистику
Происшествия
«Продают Украину»: в Раде обсуждают скандальный закон
03:56
«Продают Украину»: в Раде обсуждают скандальный закон
В мире Конфликты
Секс-скандал в Раде: депутаты ополчились на Яременко
03:28
Секс-скандал в Раде: депутаты ополчились на Яременко
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение