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Политика

В Петербурге задержали группу подростков за нападение на иностранца 

ТАСС + ещё 4 1 час назад
В Петербурге подростки напали на иностранца
Фото: РИА Новости
Полиция Петербурга вместе с сотрудниками УФСБ задержали группу подростков, которые в парке Екатерингоф на Лифляндской улице угрожали иностранцу и требовали, чтобы он покинул Россию. Об этом журналистам сообщили в пятницу в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Сотрудники ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и УФСБ России задержали пятерых граждан. Они изобличены в том, что 4 ноября около восьми часов вечера в парке Екатерингоф на Лифляндской улице, угрожая газовым баллончиком и физической расправой, требовали "покинуть территорию РФ" 30-летнего гражданина одного из среднеазиатских государств", — сказано в распространенном управлением сообщении.
Возраст пятерых задержанных — 15-16 лет. Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство").
Позднее выявили еще одного подростка 17 лет, входившего в эту группу, он был задержан ранее за совершение других преступлений.
Пятеро подозреваемых задержаны, еще один заключен под стражу.
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Комментарии1 
Теги:
Происшествия , Криминал , ФСБ , МВД , Ленинградская область , Санкт-Петербург
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