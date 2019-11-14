«Он мог стрелять по всем, но этого не сделал»

Утром 14 ноября 19-летний студент Даниил Засорин отправился на занятия в колледж города Благовещенск Амурская область ), прихватив с собой помповое ружье Иж-81. Оказавшись в здании, молодой человек открыл стрельбу, убив одного из учащихся, и тяжело ранив еще троих. Затем Засорин устроил перестрелку с полицейскими, а после покончил с собой. «Лента.ру» поговорила с теми, кто был в колледже в момент трагедии — и выяснила, что могло стать ее причиной.

«Жить хочешь?»

Мы с Даниилом учились в одной группе. Сегодня я пришел ко второй паре, сел за заднюю парту — было около десяти часов. Когда прозвенел звонок, я сидел в социальных сетях и не замечал, что происходит вокруг. Пропустил, как Даниил выгнал учительницу и несколько человек — видимо, не хотел, чтобы они пострадали. Я только услышал выстрелы.

В кабинете началась паника, все стали разбегаться, кто куда. Мы с другом спрятались за шкаф, еще один человек закрылся внутри. Даниил ходил по коридору с дробовиком и заметил нас — у друга ноги выглядывали из-за шкафа. Он подошел к нему и спросил его: «Жить хочешь?» Тот ответил: «Да, ты что делаешь?», стал умолять отпустить его — и Даниил отпустил.

Потом он задал тот же вопрос мне. Он стоял передо мной и курил, в его телефоне играла музыка. Он был спокоен, и я тоже старался говорить с ним спокойно. Он выбросил сигарету. «Жить хочешь?», — спросил Даниил. «Да». «Тогда заходи в кабинет». Я зашел в кабинет, увидел лежащих на полу парней — Лешу и Влада, я в тот момент ничем не мог им помочь. В кабинете было два выхода, и я выбежал через другой.

В тому времени наша учительница уже позвонила в 112, а один из отпущенных Владом ребят побежал к экипажу ДПС , который всегда стоял неподалеку от колледжа, полицейские приехали буквально через три минуты. Я уже был в соседнем корпусе и не видел происходящего.

Мы с Даниилом учились в одной группе почти четыре года, но я почти ничего о нем знаю — чем он увлекался, каким человеком был. Я даже с трудом вспоминаю его фамилию. Он всегда был тихим, спокойным, никогда не проявлял агрессии и ни с кем не ссорился — во всяком случае, громко. У него был в группе всего один друг, тоже такой незаметный парень. В момент расстрела он был на улице и ничего не видел. Сразу после — пошел к следователю.

Одногруппники говорили, что Даниил в кабинете целился в конкретных людей — якобы один из них сначала что-то сказал ему, а он ответил: «Ты что, бессмертный?». И выстрелил. Затем в другого.

Я знаю, что с одним из них у него могли быть конфликты — он был грубым, агрессивным, мог кричать на других во время пар, ссорился с ребятами, доставал кого-то. Другой был у нас вроде старосты, мог отчитать людей, но всегда по делу. Но я не видел, чтобы кто-то из них издевался над Даниилом. Может быть, потому что вообще не обращал на него внимания — ну, учился он со мной и учился. Мне только показалось, что в момент расстрела Даниил выглядел совершенно адекватным. Будто он шел на это намеренно, с конкретной целью. Он мог стрелять по всем нам, пока мы бежали из класса, но он этого не сделал.

«Он был вооружен. Тут любой бы испугался»

— Это было обычное утро в колледже, мы сидели на паре и услышали звуки стрельбы внизу — я учился на третьем этаже, а все происходило на первом, в другом кабинете, — рассказывает студент Аглабек. — Сначала подумали, может, это просто бомбочки, не поверили. Но где-то через полчаса увидели в окно, как к зданию подъезжает полиция, много — машин 30, и скорых тоже машин пять.

Полицейские начали окружать колледж, зашли внутрь. Тогда мы уже знали, что случилось — в группах колледжа в соцсетях одна за другой стали появляться фотографии и видео стрельбы. Мы просидели в кабинете пять часов, нам не давали выходить, приносили еду туда. В здании работала полиция, ОМОН, следователи. Только после обеда мы смогли пойти домой, тогда же узнали от других подробности произошедшего.

В колледже все знали, что стрелявшего Даниила задевали в группе — унижали, материли, пихали, толкали. Да и не только в группе, а вообще. Говорят еще, что за пару дней до случившегося его кто-то избил, а он не смог постоять за себя. Он вообще был такой небольшой, худенький. За него заступались только преподаватели, просили ребят не трогать его хотя бы на занятиях, потому что это было и там.

Про него сейчас говорят, что он странный был, тихий, сам по себе. Я не был с ним близко знаком, только один раз сидел вместе на паре, у наших групп была совместная. Так он был за первой партой — всегда там сидел, тихий, ни к кому не поворачивался. Да и с ним никто не общался, потому что если будешь с таким общаться, то и тебя будут все задевать, это все понимали.

Мне о случившемся потом рассказали так: группа Даниила сидела на паре, он пришел, подошел к парню, который его обижал и спросил, хочет ли тот жить. Парень ответил: «Ты чего, ***** [с ума сошел]?» и оттолкнул его, можно сказать, ударил. И Даниил отпросился выйти и пошел в туалет. Там он достал из портфеля дробовик и начал заряжать его. В этот момент в туалет пришли пять человек — поболтать, покурить, это нормально. И вот они зашли, а он наставил на них оружие и сказал: «Идите ***** [отсюда]!».

Они потом мне сами об этом рассказывали — он так и сказал. Они испугались и убежали, хотя все внешне здоровые, вдвое больше него, и легко могли бы его прямо там уложить, но он был вооружен. Тут любой бы испугался. Они просто забежали в свой класс и завалили дверь партами.

А Даниил вернулся в свой кабинет, схватил учительницу за руку — она совсем молоденькая, кстати, только в этом году вышла на работу — и вывел на улицу. А затем начал стрелять. Он не нападал на всех подряд, девочек не трогал. Стрелял только в тех, кто его обижал. Некоторым, можно сказать, повезло — они в тот день не пришли и остались дома.

Потом приехали полицейские, приказали ему выходить, он стал стрелять в воздух — и один из них ранил его из служебного оружия. Тогда Даниил вернулся в кабинет и прострелил себе голову.

Я дружил с Лешей — парнем, которого он убил, и я уверен, что погибший был не из тех, кто обижал Даниила. Может, случайно как-то однажды задел — но он точно его не травил и, тем более, не бил. Леша был хорошим парнем, серьезным, он заканчивал учиться в следующем году, подрабатывал где-то в охране, жил с девушкой, собирался на ней жениться. У него все было хорошо, и ему просто было не нужно над кем-то издеваться. Я не знаю, за что он пострадал.

Его забирали в больницу еще живым, но потом друзья Леши написали мне, что он умер. О состоянии других раненых не знаю — только слышал, что одному Даниил попал в спину, и он тоже сейчас в тяжелом состоянии. В СМИ есть версия, что Даниил мстил ребятам за якобы изнасилованную в общежитии девушку, но это неправда. Никого не насиловали в общежитии, да и девушки-то у него не было. Я сейчас сижу и думаю, что все произошедшее — это просто какой-то бред.