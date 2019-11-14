Задержанным в Греции россиянам грозят 600 лет тюрьмы

Россиянам, задержанным в Греции по подозрению в перевозке нелегальных мигрантов, грозит до 600 лет тюрьмы. Об этом сообщает «Ридус» со ссылкой на сестру одного из задержанных Ксению Гирееву.

Собеседница издания рассказала, что по греческим законам за одного нелегального мигранта дают до 15 лет тюрьмы, а на судне с россиянами находились 40 человек. Таким образом, брату Гиреевой грозит до 600 лет тюрьмы.

Как сообщал «Рамблер», россиян Алексея Маленкова и Романа Беленко на турецком судне 2 ноября задержала портовая служба острова Родос.

Жена Маленкова рассказала ТАСС, что турецкий работодатель пригласил ее мужа на должность помощника капитана судна. Его работой должна была стать перевозка туристов. По ее словам, 30 октября ее муж с напарником вышли в туристический рейс и по пути попали в шторм. Из-за непогоды судно было вынуждено причалить к берегам Греции, где команду обвинили в перевозке нелегалов, утверждает она.