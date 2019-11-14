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Происшествия

Задержанным в Греции россиянам грозят 600 лет тюрьмы 

Рамблер + ещё 10 54 минуты назад
Задержанным в Греции россиянам грозят 600 лет тюрьмы
Фото: Reuters
Россиянам, задержанным в Греции по подозрению в перевозке нелегальных мигрантов, грозит до 600 лет тюрьмы. Об этом сообщает «Ридус» со ссылкой на сестру одного из задержанных Ксению Гирееву.
Собеседница издания рассказала, что по греческим законам за одного нелегального мигранта дают до 15 лет тюрьмы, а на судне с россиянами находились 40 человек. Таким образом, брату Гиреевой грозит до 600 лет тюрьмы.
Как сообщал «Рамблер», россиян Алексея Маленкова и Романа Беленко на турецком судне 2 ноября задержала портовая служба острова Родос.
Жена Маленкова рассказала ТАСС, что турецкий работодатель пригласил ее мужа на должность помощника капитана судна. Его работой должна была стать перевозка туристов. По ее словам, 30 октября ее муж с напарником вышли в туристический рейс и по пути попали в шторм. Из-за непогоды судно было вынуждено причалить к берегам Греции, где команду обвинили в перевозке нелегалов, утверждает она.
Ранее в Греции по такому же обвинению были осуждены шестеро украинцев. Двое из них получили по 18 месяцев тюрьмы, остальные — максимальные сроки. Адвокат одного из них Димитриус Каунис рассказал «Российской газете», что сроки за такие преступления могут составлять несколько сотен лет, но греки оставляют за решеткой на 25 лет максимум.
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Происшествия , ИТАР-ТАСС , "Российская газета" , Греция
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