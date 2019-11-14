«Кислотного маньяка» задержали в новой Москве

«Иван Васильевич Бунша»: в Новой Москве задержан кислотный маньяк

Новомосковский «кислотный маньяк» был задержан и представился персонажем фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Об этом сообщает агентство «Москва».

Три дня назад РЕН ТВ сообщил о появлении в Новой Москве «кислотного маньяка» — в городе Московский , который входит в состав Новомосковского административного округа, тот якобы обливает домофоны и ручки дверей подъездов серной кислотой.

Позже, как сообщал «Рамблер», в управлении Министерства внутренних дел по Москве рассказали, что им известно лишь об одном подобном случае — женщина пожаловалась в правоохранительные органы на то, что фаланги пальцев на ее руке покраснели при входе в подъезд.

Тогда же там сообщили о проведении по данному факту проверки. Сегодня в пресс-службе столичного управления МВД агентству «Москва» рассказали, что в ходе проверки было установлено, что на домофоне в одном из домов на Радужной улице в Московском,

после прикосновения к которому 38-летняя женщина получила химические ожоги, присутствовала жидкость, в состав которой входила серная кислота.

«Установлен подозреваемый в совершении данного деяния. Он доставлен в отдел полиции», — добавили в пресс-службе.

По данным агентства, задержанный представился

Иваном Васильевичем Буншей — персонажем фильма «Иван Васильевич меняет профессию».