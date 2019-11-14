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Происшествия

«Иван Васильевич Бунша»: в Новой Москве задержан кислотный маньяк 

Рамблер 32 минуты назад
«Кислотного маньяка» задержали в новой Москве
Фото: depositphotos.com
Новомосковский «кислотный маньяк» был задержан и представился персонажем фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Об этом сообщает агентство «Москва».
Три дня назад РЕН ТВ сообщил о появлении в Новой Москве «кислотного маньяка» — в городе Московский, который входит в состав Новомосковского административного округа, тот якобы обливает домофоны и ручки дверей подъездов серной кислотой.
Позже, как сообщал «Рамблер», в управлении Министерства внутренних дел по Москве рассказали, что им известно лишь об одном подобном случае — женщина пожаловалась в правоохранительные органы на то, что фаланги пальцев на ее руке покраснели при входе в подъезд.
Тогда же там сообщили о проведении по данному факту проверки. Сегодня в пресс-службе столичного управления МВД агентству «Москва» рассказали, что в ходе проверки было установлено, что на домофоне в одном из домов на Радужной улице в Московском,
после прикосновения к которому 38-летняя женщина получила химические ожоги, присутствовала жидкость, в состав которой входила серная кислота.
«Установлен подозреваемый в совершении данного деяния. Он доставлен в отдел полиции», — добавили в пресс-службе.
По данным агентства, задержанный представился
Иваном Васильевичем Буншей — персонажем фильма «Иван Васильевич меняет профессию».
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Происшествия , МВД , РЕН ТВ , АГН "Москва" , Москва , Московский
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