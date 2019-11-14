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Губернатор пообещал помощь родным жертв стрельбы в Благовещенске 

Свободная пресса + ещё 2 3 часа назад
Трагедия в Благовещенске: губернатор обратился к семьям жертв
Фото: РИА Новости
Глава Амурской области Василий Орлов сообщил, что власти окажут помощь родственникам жертв и пострадавших в результате стрельбы в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства. Здесь студент застрелил однокурсника и покончил с собой.
«Родственникам погибших и пострадавших выражаю глубокие соболезнования. Им мы окажем всю необходимую помощь. И обещаю, что мы со своей стороны обязательно будем разбираться, почему такое стало возможным в образовательном учреждении», — сообщил новость Орлов на своей странице в Instagram.
Инцидент в колледже произошел, предположительно, из-за личного конфликта одного из студентов с однокурсниками. Он открыл стрельбы из принесенного в учебное заведение ружья и покончил с собой, не пожелав сдаться полиции.
Ранее «СП» сообщала новость о том, что экстренную комиссию по мерам безопасности в учебных заведениях собирает мэр Благовещенска Валентина Калита.
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Теги:
Происшествия , Криминал , Василий Орлов , Амурская Область , Благовещенск
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