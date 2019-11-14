Трагедия в Благовещенске: губернатор обратился к семьям жертв

Губернатор пообещал помощь родным жертв стрельбы в Благовещенске

Глава Амурской области Василий Орлов сообщил, что власти окажут помощь родственникам жертв и пострадавших в результате стрельбы в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства. Здесь студент застрелил однокурсника и покончил с собой.

«Родственникам погибших и пострадавших выражаю глубокие соболезнования. Им мы окажем всю необходимую помощь. И обещаю, что мы со своей стороны обязательно будем разбираться, почему такое стало возможным в образовательном учреждении», — сообщил новость Орлов на своей странице в Instagram. View this post on Instagram A post shared by Василий Орлов (@va.orlov) on Nov 13, 2019 at 7:54pm PST

Инцидент в колледже произошел, предположительно, из-за личного конфликта одного из студентов с однокурсниками. Он открыл стрельбы из принесенного в учебное заведение ружья и покончил с собой, не пожелав сдаться полиции.

Ранее «СП» сообщала новость о том, что экстренную комиссию по мерам безопасности в учебных заведениях собирает мэр Благовещенска Валентина Калита.