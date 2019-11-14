Благовещенского студента-стрелка гнобили всей группой

Одногруппники погибшего 19-летнего Данила Засорина, который принёс в Амурский колледж строительства и ЖКХ ружьё Иж-81, рассказали, что над ним часто издевались. По их словам, незадолго до трагедии юношу избили.

Учащиеся колледжа также предполагают, что Данила мог принести на занятия оружие чтобы отомстить за свою девушку. По информации телеграм-канала Mash, возлюбленную стрелка якобы изнасиловали в здании учебного заведения. Когда молодой человек узнал об этом он пришёл в ярость, рассказали его одногруппники СМИ. Официально эта информация пока не подтверждена.

В том, что над Данилой издевались признался и один из его обидчиков. Парень считает, что Засорин убил бы его первым, а жизнь ему спасло недавнее отчисление из колледжа, сообщил телеграм-канал «Подъём».

Студент также пересказал детали произошедшего, которые услышал от однокурсника. В тот самый день Данила спросил, хочет ли тот жить и был резко «послан». Как только начались занятия Засорин ворвался в аудиторию, вышвырнул преподавателя и открыл стрельбу.

Трагедия в Благовещенском строительном колледже случилась утром 14 ноября. После того, как Данила открыл стрельбу, очевидцы выбежали на улицу и позвали полицию. Силовики открыли огонь на поражение, в результате чего Засорин был ранен. Отмечается также, что нападавший покончил с собой. Губернатор Амурской области