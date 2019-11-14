Названа причина крушения Boeing-737 в Казани

Следователи назвали причиной крушения Boeing 737-500 в Казани в 2013 году ошибочные действия командира лайнера Рустема Салихова и второго пилота Виктора Гуцула. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК) России.
В ноябре 2019-го СК объявил о завершении расследовании дела об авиакатастрофе. Следователи пришли к выводу, что у Салихова не было достаточных навыков пилотирования. К пассажирским перевозкам его допустили «на основании фальсифицированных документов».
По данным СК, Валерий Портнов, занимавший должность заместителя гендиректора ОАО «Авиакомпания „Татарстан“, в 2009 году направил в Татарское межрегиональное управление Росавиации документы с недостоверными сведениями о Салихове. Шавкат Умаров, тогда руководивший этим управлением, не организовал проверку подлинности документа.
»В результате Салихов, не имея базовых знаний, навыков и опыта пилота, стал осуществлять пассажирские авиаперевозки», — заявили следователи.
В СК добавили, что Портнов и шеф-пилот авиакомпании Виктор Фомин не обеспечили должную подготовку Салихова и отправили его на получение статуса командира самолета. Командиром он стал в марте 2012 года.
Перед катастрофой Салихов ввел самолет в сложное пространственное положение, при этом Гуцул управление на себя не принял. В нештатной ситуации Салихов, нарушая правила пилотирования, своими действиями допустил катастрофу, считают в СК.
Дела против Салихова и Гуцула прекратили в связи с их смертью. Портнову и Фомину предъявили обвинение по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности на воздушном транспорте, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), Умарову — по статье 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц).
Как сообщал «Рамблер», Boeing 737-500 авиакомпании «Татарстан» разбился в аэропорту Казани 17 ноября 2013 года. На его борту находились 50 человек, все они погибли. Среди жертв катастрофы — сын главы Татарстана Ирек Минниханов, руководитель местного управления ФСБ Александр Антонов и шахматистка Гульнара Рашитова.