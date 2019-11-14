4 пули в висок: Сколов мог убить аспирантку во сне

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Четыре пули в голове: доцент мог застрелить аспирантку во сне 

Рамблер 15 минут назад
«Фонтанка» рассказала о версии, согласно которой историк Олег Соколов, признавшийся в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, выстрелил в девушку, когда она спала.
По данным издания, девушка умерла около 02:00 8 ноября. Ранее сообщалось, что Соколов начал стрелять в Ещенко в разгаре ссоры. Однако «Фонтанка» привела другую информацию: после конфликта девушка легла спать, ее смерть наступила во сне.
«Фонтанка» утверждает, что историк взял обрез, зарядил его патроном и выстрелил Ещенко в висок, а затем перезаряжал и стрелял еще три раза. Четыре пули в ее голове показал рентген.
Как сообщал «Рамблер», 9 ноября спасатели достали 63-летнего Соколова из Мойки с рюкзаком, в котором лежали отпиленные женские руки.
По предварительным данным, он пытался утопить останки 24-летней Анастасии Ещенко, но был пьян и сам упал в реку. Позже выяснилось, что убитая жила вместе с Соколовым. Он рассказал, что планировал избавиться от ее останков, а затем совершить самоубийство в мундире Наполеона (доцент специализировался на наполеоновской эпохе).
СМИ писали, что историк застрелил девушку из мелкокалиберного обреза 7 ноября. После этого он спрятал труп в квартире и даже принимал гостей в это время, а избавиться от тела решил только 9 ноября.
Позже появилась информация о планах защиты Соколова переквалифицировать дело со 105-й статьи (убийство) на статью 107 УК РФ (убийство в состоянии аффекта). По статье 105 доценту грозит до 15 лет тюрьмы, а по 107-й он мог бы получить до трех лет лишения свободы.
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Происшествия , Видео , Олег Соколов , Фонтанка.Ру
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