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Студент благовещенского колледжа, которого «похоронили» СМИ, жив 

РИА Новости 22 минуты назад
Опровергнута гибель студента благовещенского колледжа
Фото: © Амур.инфо
Одному из пострадавших при стрельбе в строительном колледже Благовещенска Алексею Голубничему делают операцию, он не погиб, как об этом писали в СМИ, рассказал РИА Новости близкий друг Алексея Кирилл.
По данным полиции, в четверг при стрельбе в колледже Благовещенска погибли два человека, трое пострадали; предварительно, причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками. Некоторые СМИ сообщили, что среди погибших — Алексей Голубничий, который через несколько дней хотел сделать предложение своей девушке.
"Он не умер, сейчас ему делают операцию. Также СМИ неверно написали, что он собирался сделать на днях предложение своей девушке. Они просто встречались", — сказал собеседник агентства.
Кирилл также является студентом этого колледжа. Он рассказал, что у него не было возможности увидеть товарища после ЧП. Но студенты, которые были в аудитории, рассказали, как все произошло.
"Когда стрелявший забежал в аудиторию, все попрятались, а Леша — нет, сказал, что он его не боится. Я сам со стрелявшим не общался, и Алексей не общался, знаю, что у него был один друг", — сказал собеседник, отметив, что не слышал о конфликтах предполагаемого стрелка с другими учащимися.
Другой товарищ Голубничего Юрий рассказал РИА Новости, что конфликта у Алексея и стрелявшего не было.
По информации СК, стрельбу в колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске устроил 19-летний студент этого учебного заведения, возбуждено уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений. По данным следствия, он стрелял из зарегистрированного за ним охотничьего оружия. В результате от ранений погиб 19-летний парень, еще трое молодых людей 17, 19 и 20 лет пострадали и были госпитализированы, стрелок покончил с собой.
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Теги:
Происшествия , Алексей Голубничий , РИА Новости , Благовещенск
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