Стрелка из Благовещенска «гнобили» в колледже

Над студентом, открывшим стрельбу в колледже Благовещенска , издевались одногруппники. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на учащегося, у которого есть общие знакомые с нападавшим.

«В группе его гнобили…» — заявил собеседник агентства.

Он отметил, что стрелять студент начал еще на улице.

Как сообщал «Рамблер», 14 ноября 19-летний студент открыл стрельбу из охотничьего ружья в строительном колледже Благовещенска. Один человек погиб, трое получили ранения.

Стрелок миновал с оружием пункт охраны, вошел в свою аудиторию, направил ружье на однокурсников и выгнал преподавательницу.

Когда на место происшествия прибыли полицейские, он выстрелил в их сторону, сотрудники полиции открыли ответный огонь.

Студентов эвакуировали, позже в колледже обнаружили тела двух человек, в том числе стрелка. Он покончил с собой.

МВД заявили, что, предположительно, мотивом стрелка был конфликт с другими учащимися. ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщал , что студент начал стрельбу после того, как его удалили из аудитории за опоздание. Telegram-канал Mash приводил версию, согласно которой стрелок мстил за девушку, над которой надругались студенты колледжа.

Ружье ИЖ-81, из которого стрелял студент, было официально на него зарегистрировано.