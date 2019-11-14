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Стрелка из Благовещенска «гнобили» в колледже 

Рамблер 19 минут назад
Над студентом, открывшим стрельбу в колледже Благовещенска, издевались одногруппники. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на учащегося, у которого есть общие знакомые с нападавшим.
«В группе его гнобили…» — заявил собеседник агентства.
Он отметил, что стрелять студент начал еще на улице.
Как сообщал «Рамблер», 14 ноября 19-летний студент открыл стрельбу из охотничьего ружья в строительном колледже Благовещенска. Один человек погиб, трое получили ранения.
Стрелок миновал с оружием пункт охраны, вошел в свою аудиторию, направил ружье на однокурсников и выгнал преподавательницу.
Когда на место происшествия прибыли полицейские, он выстрелил в их сторону, сотрудники полиции открыли ответный огонь.
Студентов эвакуировали, позже в колледже обнаружили тела двух человек, в том числе стрелка. Он покончил с собой.
В МВД заявили, что, предположительно, мотивом стрелка был конфликт с другими учащимися. ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщал, что студент начал стрельбу после того, как его удалили из аудитории за опоздание. Telegram-канал Mash приводил версию, согласно которой стрелок мстил за девушку, над которой надругались студенты колледжа.
Ружье ИЖ-81, из которого стрелял студент, было официально на него зарегистрировано.
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Происшествия , Видео , МВД , ИТАР-ТАСС , Благовещенск
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