«Сейчас детей будут выносить»: очевидцы о стрельбе в колледже

Очевидцы стрельбы в колледже Благовещенска рассказали, что перед нападением стрелок выгнал из аудитории преподавательницу. Об этом сообщает АСН24

В распоряжение агентства попало видео, снятое в магазине неподалеку от колледжа. Автор ролика рассказал, что преподавательницу спрятали в магазине.

«Как страшно. Сейчас на носилках детей будут выносить, кто тяжелые. <…> Сейчас у меня на работе, в магазине спрятали девчонку, совсем молоденькую учительницу, которую он выкинул из кабинета, в котором он в первый раз выстрелил», — сказал человек за кадром.

По его словам, преподавательница сразу отправилась на пост охраны, потом забежала в магазин и сама начала звонить в службу 112.

Как сообщает «Рамблер», 14 ноября 19-летний студент открыл стрельбу из охотничьего ружья в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Один человек погиб, трое получили ранения.

Стрелок миновал с оружием пункт охраны, вошел в свою аудиторию, направил ружье на однокурсников и выгнал преподавательницу.

Сначала студента блокировали сотрудники ДПС , затем на место прибыли полицейские, открыли ответный огонь по нападавшему, ранив его.

Студентов эвакуировали, позже в колледже обнаружили тела двух человек, в том числе стрелка. Он покончил с собой.

По предварительным данным, причиной случившегося стал конфликт между учащимися колледжа. Ружье ИЖ-81, из которого стрелял студент, было официально на него зарегистрировано.