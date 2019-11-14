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«Сейчас детей будут выносить»: очевидцы о стрельбе в колледже 

Рамблер 50 минут назад
Очевидцы стрельбы в колледже Благовещенска рассказали, что перед нападением стрелок выгнал из аудитории преподавательницу. Об этом сообщает АСН24.
В распоряжение агентства попало видео, снятое в магазине неподалеку от колледжа. Автор ролика рассказал, что преподавательницу спрятали в магазине.
«Как страшно. Сейчас на носилках детей будут выносить, кто тяжелые. <…> Сейчас у меня на работе, в магазине спрятали девчонку, совсем молоденькую учительницу, которую он выкинул из кабинета, в котором он в первый раз выстрелил», — сказал человек за кадром.
По его словам, преподавательница сразу отправилась на пост охраны, потом забежала в магазин и сама начала звонить в службу 112.
Как сообщает «Рамблер», 14 ноября 19-летний студент открыл стрельбу из охотничьего ружья в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Один человек погиб, трое получили ранения.
Стрелок миновал с оружием пункт охраны, вошел в свою аудиторию, направил ружье на однокурсников и выгнал преподавательницу.
Сначала студента блокировали сотрудники ДПС, затем на место прибыли полицейские, открыли ответный огонь по нападавшему, ранив его.
Студентов эвакуировали, позже в колледже обнаружили тела двух человек, в том числе стрелка. Он покончил с собой.
По предварительным данным, причиной случившегося стал конфликт между учащимися колледжа. Ружье ИЖ-81, из которого стрелял студент, было официально на него зарегистрировано.
Комментарии68 
Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Происшествия , Видео , ГИБДД , Благовещенск
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