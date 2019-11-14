Названо возможное имя стрелка из Благовещенска

Стрельба в колледже: установлена личность нападавшего

Стрелок из колледжа в Благовещенске — четверокурсник по имени Даниил Засорин, сообщает телеграм-канал «112».

Сегодня в 10:00 по местному времени, как сообщал «Рамблер», в ходе занятий в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске 19-летний студент открыл стрельбу из охотничьего оружия, которое было на него зарегистрировано.

Он убил одного человека, ранил троих (молодых людей 17, 19 и 20 лет) и покончил с собой. Все пострадавшие были госпитализированы, состояние одного из них оценивается как тяжелое.

По разным данным, стрельба могла произойти по причине конфликта между студентами или после того как стрелка выгнали из аудитории за опоздание. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц из хулиганских побуждений».

По сведениям «112», имя стрелка — Даниил Засорин, он учился в колледже на четвертом курсе, а совершил по меньшей мере пять выстрелов — два в одном из кабинетов, три в коридоре. Кроме того, по информации канала, полицию о стрельбе в учебном заведении уведомила сотрудница расположенного в том же здании ортопедического салона, а ее об этом — одна из преподавательниц колледжа.