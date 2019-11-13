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Студент историка Соколова обратился в СК из-за угроз 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Студент историка Соколова обратился в СК из-за угроз
Фото: РИА Новости
Студент Института истории СПбГУ Сабир Еникеев написал заявление в Следственный комитет после того, как ему стали поступать угрозы от неизвестных.
Еникеев сообщил, что в социальных сетях ему поступило пять сообщений с угрозами. Так, неизвестные обещают «размазать по мостовой», «заставят молить о пощаде», передает «Царьград».
Историк Соколов, арестованный по обвинению в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, был научным руководителем Сабира Еникеева.
Молодой человек уверяет, что угрозы начали поступать после того, как его имя прозвучало в передаче Андрея Малахова на «Россия 1». В эфире программы научный оппонент Соколова Евгений Понасенков призвал внимательно следить за Еникеевым.
Напомним, по версии следствия, Соколов застрелил 24-летнюю Анастасию Ещенко, после чего расчленил труп и попытался избавиться от него, выбросив останки в реку.
Ученый признался в убийстве и заявил, что согласен с мерой пресечения, а мотивом преступления назвал ссору, когда девушка, по его словам, превратилась в «чудовище из сказки». Он был арестован на два месяца.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этом деле.
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Теги:
Происшествия , Андрей Малахов , Евгений Понасенков , СКР , Деловая газета "Взгляд" , Царьград ТВ
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