В деле Соколова нашли мистику

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Защита Соколова заявила о мистической версии убийства аспирантки 

BFM.RU 1 час назад
Адвокат бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова Александр Почуев заявил, что в деле об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко может присутствовать мистическая сторона, которую нельзя исключать. Кроме того, защитник предполагает, что признавшийся в убийстве Соколов мог оговорить себя. Об этом сообщает РБК.
«Защита не исключает и версию самооговора, и иные версии, вплоть до мистических», — заявил Почуев.
Он также назвал несправедливым, что историка публично «линчевали», несмотря на отсутствие приговора.
«Такие общественные эмоции, они вполне понятны, но они недостойны правового государства», — сказал Почуев.
Адвокат добавил, что Соколов уже пришел в себя после происшествия и готовится к процессу.
Ранее СК начал проверку по факту сообщений в СМИ об избиении историком другой студентки. Соколов был задержан 9 ноября на набережной Мойки после попыток утопить останки расчлененного тела Анастасии Ещенко, которую он убил из обреза в квартире. В одной из комнат у него дома была найдена пила со следами, которой профессор, предположительно, пользовался для сокрытия следов преступления.
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Теги:
Происшествия , Видео , Александр Почуев , Олег Соколов
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