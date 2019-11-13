В деле Соколова нашли мистику

Защита Соколова заявила о мистической версии убийства аспирантки

Адвокат бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова Александр Почуев заявил, что в деле об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко может присутствовать мистическая сторона, которую нельзя исключать. Кроме того, защитник предполагает, что признавшийся в убийстве Соколов мог оговорить себя. Об этом сообщает РБК.

«Защита не исключает и версию самооговора, и иные версии, вплоть до мистических», — заявил Почуев.

Он также назвал несправедливым, что историка публично «линчевали», несмотря на отсутствие приговора.

«Такие общественные эмоции, они вполне понятны, но они недостойны правового государства», — сказал Почуев.

Адвокат добавил, что Соколов уже пришел в себя после происшествия и готовится к процессу.

Ранее СК начал проверку по факту сообщений в СМИ об избиении историком другой студентки. Соколов был задержан 9 ноября на набережной Мойки после попыток утопить останки расчлененного тела Анастасии Ещенко, которую он убил из обреза в квартире. В одной из комнат у него дома была найдена пила со следами, которой профессор, предположительно, пользовался для сокрытия следов преступления.