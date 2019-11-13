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Суд освободил осужденного по делу об «убийстве» Аркадия Бабченко 

ТАСС + ещё 7 2 часа назад
Организатор покушения на Бабченко вышел на свободу
Фото: РИА Новости
Киевский апелляционный суд освободил от дальнейшего отбывания наказания предпринимателя Бориса Германа, ранее осужденного за организацию покушения на журналиста Аркадия Бабченко. Об этом в среду сообщила пресс-секретарь прокуратуры по Киевской области Марьяна Гайовская.
"Суд удовлетворил его [Бориса Германа] апелляционную жалобу. Освободил от дальнейшего отбывания наказания в связи с состоянием здоровья", — сказала она изданию "Украинская правда". Представитель прокуратуры добавила, что дело рассматривалось в закрытом режиме.
Постановление апелляционной инстанции вступило в силу с момента оглашения. Прокуратура намерена обжаловать решение суда.
Инсценировка убийства журналиста Аркадия Бабченко произошла 29 мая. Почти сутки его считали мертвым, однако затем на брифинге представители Службы безопасности Украины (СБУ) объявили, что якобы проведена спецоперация для раскрытия плана российских спецслужб, которые готовили покушение на журналиста. Позже в СБУ сообщили о задержании предполагаемого организатора "покушения", им оказался директор негосударственного оружейного предприятия Борис Герман, участвовавший в контрактах на поставку стрелкового оружия для частей Вооруженных сил Украины в Донбассе.
В сентябре прошлого года Голосеевский районный суд Киева признал Германа виновным в организации покушения на жизнь Бабченко. Позже Генпрокуратура Украины засекретила материалы по данному делу.
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Теги:
Происшествия , Аркадий Бабченко , Борис Герман , Генпрокуратура РФ , СБУ , Украинская правда
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