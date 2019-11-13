Адвокат Соколова начал терять клиентов

Адвокат доцента Соколова рассказал о потере клиентов

Александр Почуев , которые представляет в суде интересы обвиняемого в убийстве аспирантки доцента СПбГУ Олега Соколова , заявил о потере клиентов. По его словам, это произошло из-за резонансного характера уголовного дела.

— Я защищаю человека, против которого сейчас направлена огромная государственная машина и СМИ. Это мой профессиональный долг. Я уже потерял некоторых клиентов из-за этого дела. Мне семья задает вопрос, сын, дочки — конечно, меня это задевает до мурашек, — поделился Почуев.

Однако, по его словам, адвокатом дьявола он не является. У всех российских граждан есть права, предоставленные обществом. А отстаивать эти права должны адвокаты. Почуев добавил, что в настоящий момент «все против них».

При этом адвокат сказал, что дело своего подзащитного он не находит сложным. Почуев охарактеризовал его как «особо резонансное», передает YouTube-канал издания Life.

Напомним, что доцента СПбГУ Соколова вытащили из реки Мойки 9 ноября. В его рюкзаке были найдены отрубленные женские руки, при обыске в квартире преподавателя обнаружили части тела и окровавленную пилу. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Историк вскоре дал признательные показания, подтвердив преступление в отношении студентки вуза Анастасии Ещенко. Суд арестовал его до 8 января 2020 года.