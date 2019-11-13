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Трехлетняя девочка проткнула голову насквозь и выжила 

Lenta.ru 1 час назад
Ребенок проткнул голову насквозь и выжил
Фото: depositphotos.com
Трехлетний ребенок из штата Юта, США, выжил после того, как швейная игла проткнула ему мозг. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Девочка играла в доме соседей. Она прыгала на кровати и представляла, что огромная швейная игла — это волшебная палочка. В какой-то момент девочка оступилась и упала на пол. Игла прошла сквозь рот ребенка, другой ее конец торчал из затылка.
International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology Case Reports
Пострадавшую отвезли в больницу. Врачи сделали компьютерную томографию, которая показала, что игла достигла центра мозга, пройдя сквозь гипофиз и таламус. После этого доктора благополучно извлекли иглу.
По словам медиков, игла не повредила жизненно важные структуры. Они отметили, что не видели ничего подобного, и назвали девочку «самой везучей в мире».
Защитная спинномозговая жидкость выходила через нос ребенка. Для предотвращения ее утечки девочке на восемь дней установили дренаж. Ребенка выписали из больницы спустя две недели, его здоровье восстановилось. Родителям сказали, что девочке стоит беречь голову, чтобы избежать осложнений в будущем.
Во время пребывания в больнице девочка перенесла угрожающий жизни бактериальный менингит, но, по словам врачей, это было просто небольшое осложнение.
Ранее сообщалось, что маленькая девочка из китайского города Ухань, провинция Хубэй, упала на палочку для еды и проткнула себе мозг. Ребенок недавно научился ходить и не мог сидеть спокойно во время приема пищи: девочка упала, и палочка воткнулась ей в рот.
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Теги:
Происшествия , В мире , США
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