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«Самооборона»: неожиданный поворот в деле Соколова 

Рамблер 13 минут назад
Историк Олег Соколов мог убить аспирантку Анастасию Ещенко в целях самообороны или в состоянии аффекта. Такие версии выдвинул адвокат подозреваемого Александр Почуев на брифинге в Москве, передает ТАСС.
«Одна из версий — самооборона. Она разная бывает», — заявил Почуев.
Другая версия защиты — убийство в состоянии аффекта. По словам адвоката, работа с этой версией будет зависеть от результатов экспертизы.
Он отметил, что линия защиты предварительная.
«Мы рекомендовали подзащитному воспользоваться 51-ой статьей Конституции (не свидетельствовать против себя), но только в части каких-либо подробностей», — добавил Почуев.
Как ранее сообщал «Рамблер», 9 ноября из реки Мойки в Санкт-Петербурге спасли доцента СПбГУ, историка Олега Соколова. В его рюкзаке нашли две отсеченные женские руки. При обысках в квартире преподавателя обнаружили останки 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко — сожительницы Соколова. Мужчина признался в убийстве и заявил, что собирался утопить части тела Ещенко в реке.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Происшествия , Видео , Александр Почуев , Олег Соколов , ИТАР-ТАСС , Москва
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