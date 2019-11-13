«Самооборона»: неожиданный поворот в деле Соколова

«Одна из версий — самооборона. Она разная бывает», — заявил Почуев.

Другая версия защиты — убийство в состоянии аффекта. По словам адвоката, работа с этой версией будет зависеть от результатов экспертизы.

Он отметил, что линия защиты предварительная.

«Мы рекомендовали подзащитному воспользоваться 51-ой статьей Конституции (не свидетельствовать против себя), но только в части каких-либо подробностей», — добавил Почуев.

Как ранее сообщал «Рамблер», 9 ноября из реки Мойки в Санкт-Петербурге спасли доцента СПбГУ, историка Олега Соколова. В его рюкзаке нашли две отсеченные женские руки. При обысках в квартире преподавателя обнаружили останки 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко — сожительницы Соколова. Мужчина признался в убийстве и заявил, что собирался утопить части тела Ещенко в реке.