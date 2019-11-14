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В поисках пропавшей девочки в Крыму задействуют беспилотники 

ТАСС + ещё 13 3 часа назад
Беспилотные летательные аппараты задействуют в поисках пятилетней девочки, пропавшей на севере Крыма. Об этом сообщили в четверг ТАСС в добровольческом поисково-спасательном отряде "Liza Alert Крым".
Пресс-служба регионального МВД в среду сообщила, что 12 ноября девочка 2013 года рождения ушла из дома в селе Кропоткино Раздольненского района в неизвестном направлении и до настоящего времени не вернулась. В поисках принимают участие представители правоохранительных органов. К месту происшествия днем выехала следственная группа, эксперты, Следственный комитет возбудил уголовное дело. Ранее в добровольческом отряде сообщали, что в ночь на четверг в поисках было задействовано около 140 волонтеров.
"Поиск продолжается. Прибыла беспилотная авиация и ребята из Краснодарского края. Пока планируются два квадрокоптера к запуску", — сказала собеседник агентства.
Представитель отряда отметила, что поисковикам сейчас также требуются пальчиковые батарейки, скотч, распечатанные ориентировки пропавшей девочки и еще большее количество добровольцев. Волонтеры из Ставропольского края и Ростовской области, уточнила она, сейчас также направляются на полуостров.
Уголовное дело по факту исчезновения девочки возбуждено по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека"). Статья предполагает наказание до 20 лет лишения свободы.
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Теги:
Происшествия , Видео , Криминал , Крым наш , Громкие уголовные дела , СКР , МВД , Республика Крым
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