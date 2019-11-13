Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Подстрекательство: Новый поворот в деле сестер Хачатурян
Подстрекательство: Новый поворот в деле сестер Хачатурян
Происшествия
Отчаявшаяся пенсионерка встала на колени перед Медведевым
Отчаявшаяся пенсионерка встала на колени перед Медведевым
Политика
В Россию придет зимнее бабье лето
В Россию придет зимнее бабье лето
Погода
Коломойский предрек российские танки в Польше
Коломойский предрек российские танки в Польше
Армия

В Москве задержали риэлторов-отравителей 

Рамблер 51 минуту назад
В Москве задержали риэлторов-отравителей
Фото: РИА Новости
Столичные полицейские задержали троих мужчин, которых подозревают в том, что они травили ядом пенсионеров, с которыми ранее заключили договор ренты, сообщает Telegram-канал Mash. В настоящее время в уголовном деле фигурирует одно убийство и два покушения.
Журналисты взяли интервью у одной из пострадавших пенсионерок. 71-летнюю Надежду Викторовну (имя изменено) на заключение договора ренты подтолкнули неурядицы в семье, одиночество и нехватка денег. Специалисты фирмы пообещали пожилой женщине в обмен на квартиру ежемесячные денежные выплаты в два раза больше, чем пенсия, а также регулярную уборку жилья.
По словам пенсионерки, сотрудники компании регулярно ее посещали, подарили ей матрас, бытовую технику, халат, но после каждого визита женщине становилось все хуже: у неё появилась постоянная слабость, тряслась нижняя челюсть, в теле чувствовался дискомфорт.
Автор статьи подчеркивает, что московские оперативники узнали о том, что в один из дней Надежду Викторовну было решено убить. Полицейские задержали 28-летнего Андрея Любарца, 30-летнего Евгения Ницоряна и некого Виталия Дёмина. У задержанных был обнаружен пузырёк с антипсихотиком, производным бутирофенона — "Галоперидол", который, как полагает следствие, мужчины подливали в напитки своих жертв.
По данным Mash, в ренте у группы риелторов находились порядка 70 квартир по всей Москве. Расследование продолжается.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в Москве объявилась банда отравителей. В полицию обратился житель столицы Дмитрий Хугаев, которого в одном из московских баров угостили пивом. В результате он потерял сознание. Хугаев, по его словам, очнулся дома с явным недомоганием, вызвал «скорую». Пострадавшего госпитализировали, в больнице медики поставили диагноз — «отравление психотропными веществами». Отмечается, что с банковской карты пострадавшего исчезли 300 тысяч рублей. Молодой человек написал заявление в полицию. В настоящее время ведётся розыск отравителей.
Видео дня. Педагог не педофил: в известном ВУЗе разгорелся скандал
Комментарии 
Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Происшествия , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Подстрекательство: Новый поворот в деле сестер Хачатурян
Подстрекательство: Новый поворот в деле сестер Хачатурян 15
Отчаявшаяся пенсионерка встала на колени перед Медведевым
Отчаявшаяся пенсионерка встала на колени перед Медведевым 121
В Россию придет зимнее бабье лето
В Россию придет зимнее бабье лето 5
Коломойский предрек российские танки в Польше
Коломойский предрек российские танки в Польше 2
«Надо работать»: Кремль решил судьбу выходного перед НГ
«Надо работать»: Кремль решил судьбу выходного перед НГ 4
Видео
Отчаявшаяся пенсионерка встала на колени перед Медведевым
02:04
Отчаявшаяся пенсионерка встала на колени перед Медведевым
Политика
«Надо работать»: Кремль решил судьбу выходного перед НГ
01:00
«Надо работать»: Кремль решил судьбу выходного перед НГ
Политика
«Русские витязи» опробовали новые Су-35С
02:40
«Русские витязи» опробовали новые Су-35С
Армия Войска
Особо опасен: Захарченко дали красную метку
00:57
Особо опасен: Захарченко дали красную метку
Происшествия Статьи
Концерты Галкина могут запретить
01:08
Концерты Галкина могут запретить
Шоу-бизнес
ЧП в «Артеке»: появились первые подробности
00:57
ЧП в «Артеке»: появились первые подробности
Происшествия
«Они — сильнее»: Коломойский захотел мира с Россией
01:06
«Они — сильнее»: Коломойский захотел мира с Россией
В мире Украина
Суд вернул Максаковой подаренную мужу квартиру
04:57
Суд вернул Максаковой подаренную мужу квартиру
Происшествия Общество
Адвокат Соколова ответил на новые обвинения
03:59
Адвокат Соколова ответил на новые обвинения
Происшествия
Россия направила США ноту протеста
01:27
Россия направила США ноту протеста
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение