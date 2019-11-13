В Москве задержали риэлторов-отравителей

Столичные полицейские задержали троих мужчин, которых подозревают в том, что они травили ядом пенсионеров, с которыми ранее заключили договор ренты, сообщает Telegram-канал Mash . В настоящее время в уголовном деле фигурирует одно убийство и два покушения.

Журналисты взяли интервью у одной из пострадавших пенсионерок. 71-летнюю Надежду Викторовну (имя изменено) на заключение договора ренты подтолкнули неурядицы в семье, одиночество и нехватка денег. Специалисты фирмы пообещали пожилой женщине в обмен на квартиру ежемесячные денежные выплаты в два раза больше, чем пенсия, а также регулярную уборку жилья.

По словам пенсионерки, сотрудники компании регулярно ее посещали, подарили ей матрас, бытовую технику, халат, но после каждого визита женщине становилось все хуже: у неё появилась постоянная слабость, тряслась нижняя челюсть, в теле чувствовался дискомфорт.

Автор статьи подчеркивает, что московские оперативники узнали о том, что в один из дней Надежду Викторовну было решено убить. Полицейские задержали 28-летнего Андрея Любарца, 30-летнего Евгения Ницоряна и некого Виталия Дёмина. У задержанных был обнаружен пузырёк с антипсихотиком, производным бутирофенона — "Галоперидол", который, как полагает следствие, мужчины подливали в напитки своих жертв.

По данным Mash, в ренте у группы риелторов находились порядка 70 квартир по всей Москве. Расследование продолжается.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в Москве объявилась банда отравителей. В полицию обратился житель столицы Дмитрий Хугаев, которого в одном из московских баров угостили пивом. В результате он потерял сознание. Хугаев, по его словам, очнулся дома с явным недомоганием, вызвал «скорую». Пострадавшего госпитализировали, в больнице медики поставили диагноз — «отравление психотропными веществами». Отмечается, что с банковской карты пострадавшего исчезли 300 тысяч рублей. Молодой человек написал заявление в полицию. В настоящее время ведётся розыск отравителей.