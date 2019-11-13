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Дом семьи Арашуковых в Ставрополе отключили от света из-за долгов 

РИА Новости + ещё 6 40 минут назад
Дом семьи Арашуковых отключили от света из-за долгов
Фото: РИА Новости
Дом семьи Арашуковых в Ставрополе отключили из-за долгов за электроэнергию, сообщил РИА Новости источник в сбытовой компании региона.
"Это рядовая ситуация, как только долг в размере 181 тысячи рублей будет погашен, электричество восстановят", — сказал собеседник агентства.
В конце января Рауфа Арашукова задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Ему вменяют особо тяжкие преступления: участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля. В тот же день в Санкт-Петербурге задержали и его отца Рауля Арашукова. Следствие считает его создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у "Газпрома". Все обвинения Арашуковы отвергают.
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Теги:
Происшествия , Рауль Арашуков , Газпром , Совет Федерации , РИА Новости , Ставрополь
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