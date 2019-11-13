Россиянка устроила дебош в самолете

Российская пассажирка бизнес-класса устроила дебош на борту

Инцидент произошел на рейсе Москва Новосибирск . Экипаж воздушного судна попросил помощи у правоохранительных органов в связи с неадекватным поведением пассажирки бизнес-класса.

По словам Волк, 32-летняя женщина на борту самолета вела себя агрессивно, не реагировала на замечания бортпроводников и пассажиров и материлась. Командир лайнера выдал дебоширке письменное предупреждение с требованием соблюдать правила поведения.

Жительница Новосибирска была доставлена в дежурную часть полиции. По факту произошедшего составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП России («Мелкое хулиганство»).