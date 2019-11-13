Подстрекательство: новый поворот в деле сестер Хачатурян

Следователи начали проверку в отношении подруг сестер Хачатурян . Как сообщает РИА Новости, потерпевшая сторона считает, что они могли подстрекать девушек к убийству отца.

Представитель потерпевших Юлия Нитченко заявила, что подруги сестер выступают одними из главных свидетелей и дают показания об издевательствах Михаила Хачатуряна над дочерьми.

«Когда отец вышел из больницы, в переписке с Марией одна из ее подруг рассуждала, как бы его упрятать назад в лечебницу или убить», — заявила Нитченко.

По ее словам, такая переписка состоялась за день до убийство. Адвокат утверждает, что подруга Крестины также рассуждала об убийстве Хачатуряна.

Как сообщал Рамблер, в июле прошлого года в одном из московских домов нашли тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с ножевыми ранениями. По подозрению в убийстве были задержаны его дочери 17, 18 и 19 лет.

Следователи назвали мотивом убийства противоправные насильственные действия со стороны отца.

В июне 2019-го следствие предъявило девушкам обвинение в убийстве по предварительному сговору в окончательной редакции. Сестры с обвинениями в предварительном сговоре не согласились. Сейчас стороны знакомятся с материалами дела.

Защита настаивает, что это была самооборона, и добивается снятия обвинений. Верховный суд России постановил, что состояние необходимой обороны может иметь длящийся характер: необязательно, чтобы жертва защищала себя в момент непосредственного посягательства со стороны агрессора.