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Историк-расчленитель планировал прочитать лекцию после убийства аспирантки 

Lenta.ru 1 час назад
Доцент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олег Соколов, подозреваемый в убийстве и расчленении аспирантки Анастасии Ещенко, после совершения преступления составлял деловой график на неделю. Об этом на своей странице в Facebook сообщил историк Егор Яковлев.
По его словам, Соколов общался с ним по телефону вечером 8 ноября, когда Ещенко была уже мертва. Во время разговора Яковлев хотел договориться с доцентом о записи анонса его фестивальной лекции на 13 ноября.
«На вопрос, сможет ли он уделить нам время, Олег Валерьевич категорически ответил, что он не хотел бы визита оператора в его квартиру: якобы его недавно ограбили и он боится посторонних. Это меня слегка удивило, так как я и не собирался посылать оператора к нему домой: короткий комментарий гораздо удобнее отснять в университете в перерыве между лекциями», — написал историк.
Однако когда Соколов понял, что съемку можно провести в университете, он согласился, уточнив, что в этот день у него будет большой перерыв между лекциями.
«При воспоминании об этом разговоре меня слегка потряхивает. Я стараюсь не думать, что происходило перед, во время или вскоре после нашего диалога», — отметил Яковлев.
Олега Соколова задержали 9 ноября в Санкт-Петербурге, когда он пытался утопить в реке Мойке отрезанные руки аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. Соколова в неадекватном состоянии и с переохлаждением отвезли в больницу. Позже он раскаялся и признался, что состоял со своей бывшей студенткой в отношениях и убил ее после ссоры на почве ревности. Придя в себя, он решил расчленить тело и избавиться от него. 11 ноября суд арестовал Соколова на два месяца.
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Теги:
Происшествия , Видео , Егор Яковлев , Олег Соколов
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