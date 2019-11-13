Экс-мэр Истры украл 80 млн рублей

Бывший мэр подмосковной Истры Андрей Вихарев обвиняется в хищении не менее 80 млн рублей бюджетных средств в составе организованной группы. Об этом говорится в материалах дела, озвученных в Бабушкинском суде Москвы, где решается вопрос об избрании меры пресечения предпринимателю Алексею Деньгину.
"Обвиняются в хищении бюджетных средств в составе организованной группы на сумму не менее 80 млн рублей. Организатор группы — Вихарев", — сказал судья Александр Глухов.
Главное следственное управление СК РФ по Московской области просит суд отправить Деньгина в СИЗО до 6 января 2020 года.