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Политика

Экс-мэр Истры Вихарев обвиняется в хищении порядка 80 млн рублей 

ТАСС + ещё 12 52 минуты назад
Экс-мэр Истры украл 80 млн рублей
Фото: Пресс-служба городского округа Истра
Бывший мэр подмосковной Истры Андрей Вихарев обвиняется в хищении не менее 80 млн рублей бюджетных средств в составе организованной группы. Об этом говорится в материалах дела, озвученных в Бабушкинском суде Москвы, где решается вопрос об избрании меры пресечения предпринимателю Алексею Деньгину.
"Обвиняются в хищении бюджетных средств в составе организованной группы на сумму не менее 80 млн рублей. Организатор группы — Вихарев", — сказал судья Александр Глухов.
Главное следственное управление СК РФ по Московской области просит суд отправить Деньгина в СИЗО до 6 января 2020 года.
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Теги:
Происшествия , Криминал , Андрей Вихарев , Александр Глухов , Алексей Деньгин , СКР , ФСИН , Истра
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