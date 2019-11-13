Экс-мэр Истры украл 80 млн рублей

Экс-мэр Истры Вихарев обвиняется в хищении порядка 80 млн рублей

Видео дня. Педагог не педофил: в известном ВУЗе разгорелся скандал

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У умершей в "Артеке" девочки не было хронических заболеваний

Девочка из Махачкалы умерла во время отдыха в "Артеке"

Адвокат историка Соколова заявил, что тот мог убить свою невесту при самообороне