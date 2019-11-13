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Ключевой свидетель обвинения вновь рассказала об обналичивании денег в «Седьмой студии» 

ТАСС + ещё 7 1 час назад
Экс-бухгалтер «Седьмой студии» рассказала о махинациях
Фото: РИА Новости
Ключевой свидетель обвинения по делу "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова бухгалтер Нина Масляева вновь рассказала в суде о схеме обналичивания денег и о завышенной стоимости спектаклей, передает корреспондент ТАСС из Мещанского суда Москвы, где повторно слушается уголовное дело.
"Часть средств присваивалась просто, не только на зарплаты. Спектакль должен был идти в течение года, на него выделили 4 млн рублей, а через два дня миллионов нет, спектакль еще не поставлен. Если судить по банку, на спектакли и мероприятия, которые проходили в каждом году, было потрачено около 30 млн рублей, а выделялось по 70 млн", — сказала она.
По словам Масляевой, деньги обналичивались через подставные фирмы с помощью заключения фиктивных договоров на выполнение работ. Часть обналиченных денег присваивалась, отметила свидетель, не уточнив, кем.
"Эти деньги передавались в кассу, как ее называли, черную кассу, в сейф "Седьмой студии". Часть денег уходила на зарплаты, часть — на декорации. Остальная часть, куда она расходовалась, я не знаю. Меня не посвящали", — пояснила Масляева суду.
По ее словам, в студии "сначала хотели создать сеть из актеров, чтобы они создали свои ИП".
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Теги:
Происшествия , Кирилл Серебренников , Нина Масляева , ИТАР-ТАСС , Москва
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