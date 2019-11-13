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Россиянка в треуголке прыгнула в Мойку вслед за историком-расчленителем 

Lenta.ru 1 час назад
В Санкт-Петербурге девушка в бумажной треуголке прыгнула в реку Мойку в том месте, где преподаватель исторического факультета СПбГУ, доцент Олег Соколов пытался утопить останки убитой им аспирантки Анастасии Ещенко. Об этом сообщает портал 78.ru.
По информации издания, петербурженка в раскрашенной в цвета французского флага треуголке нырнула в Мойку с криком «Vive la France» («Да здравствует Франция») вечером, 12 ноября. По ее словам, она никак не связана с Соколовым и Ещенко. С ней были еще двое людей, один из которых снимал прыжок на видео, другой выступал в роли идейного вдохновителя акции.
«Мы решили как-то мифологизировать, реконструировать это событие. Потому что через какую-то метафору можно ощущать боль как-то по-другому», — пояснила изданию свой поступок петербурженка.
Историка-расчленителя Соколова задержали 9 ноября, когда он пытался утопить в реке отрезанные руки своей жертвы — аспирантки Ещенко. Мужчина находился в неадекватном состоянии, его отвезли в больницу с переохлаждением. Позже он раскаялся в преступлении и оформил явку с повинной. Соколов признался, что состоял с бывшей студенткой в отношениях и убил ее после ссоры на почве ревности. Придя в себя, он решил расчленить тело и избавиться от него. В процессе он много пил, чтобы не потерять сознание.
Суд арестовал Соколова на два месяца. Он не возражал против ареста, заявив, что такая мера пресечения справедлива. В СПбГУ приняли решение об увольнении преподавателя.
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Комментарии72 
Теги:
Происшествия , Видео , Олег Соколов , Санкт-Петербург , Франция
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