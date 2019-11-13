Девушка прыгнула в Мойку вслед за доцентом-убийцей

Девушка в бумажной треуголке цветов флага Франции прыгнула в Мойку с того места, с которого в реку упал доцент Олег Соколов . Соответствующую видеозапись опубликовало издание 78.ru.

63-летний Соколов — преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета и один из основоположников движения исторической реконструкции в СССР.

На прошлой неделе он, как сообщал «Рамблер», убил свою возлюбленную — 24-летнюю аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко. Он расчленил ее и сделал попытку выбросить части ее тела в Мойку, однако случайно упал туда сам. Его оттуда достали, обнаружив в рюкзаке историка руки его жертвы. Он был арестован по обвинению в убийстве, признался в нем, а объяснил личным конфликтом.

Тем временем вчера вечером с того самого места, с которого в Мойку упал Соколов, в реку прыгнула девушка в бумажной треуголке цветов французского флага, крикнув перед этим по-французски «Да здравствует Франция». Франция времен Наполеона I — предмет интереса Соколова как историка и реконструктора.