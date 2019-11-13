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Девушка прыгнула в Мойку вслед за доцентом-убийцей 

Рамблер 16 минут назад
Девушка в бумажной треуголке цветов флага Франции прыгнула в Мойку с того места, с которого в реку упал доцент Олег Соколов. Соответствующую видеозапись опубликовало издание 78.ru.
63-летний Соколов — преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета и один из основоположников движения исторической реконструкции в СССР.
На прошлой неделе он, как сообщал «Рамблер», убил свою возлюбленную — 24-летнюю аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко. Он расчленил ее и сделал попытку выбросить части ее тела в Мойку, однако случайно упал туда сам. Его оттуда достали, обнаружив в рюкзаке историка руки его жертвы. Он был арестован по обвинению в убийстве, признался в нем, а объяснил личным конфликтом.
Тем временем вчера вечером с того самого места, с которого в Мойку упал Соколов, в реку прыгнула девушка в бумажной треуголке цветов французского флага, крикнув перед этим по-французски «Да здравствует Франция». Франция времен Наполеона I — предмет интереса Соколова как историка и реконструктора.
«Мы решили как-то мифологизировать это событие — через какую-то метафору можно ощущать боль как-то по-другому», — объяснила 78.ru свой прыжок сама девушка.
Комментарии86 
Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Происшествия , Видео , Олег Соколов , Франция
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