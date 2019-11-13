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Сыну Плющенко угрожают убийством 

Рамблер 1 час назад
Фанатка угрожает сыну фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской Александру убийством. Об этом сообщает телеграм-канал «112».
Плющенко и Рудковская поженились в 2009 году. В 2013-м у них родился Александр. Ныне он занимается фигурным катанием. По сведениям «112», не так давно поклонница стала писать в социальных сетях проклятия в адрес мальчика и даже угрожать убить его.
Его родители в этой связи обратились в правоохранительные орган. Те, свою очередь, инициировали проверку по данному факту.
«Есть такая история», — прокомментировал эту информацию в беседе с РЕН ТВ Евгений Плющенко.
По данным канала, угрозы поступали Александру на протяжении долгого времени, а помимо обращения в полицию, его родители обратились еще и к юристу.
В мае, как сообщал «Рамблер», Яна Рудковская в своем инстаграме заявила, что журналисты запускают дроны над ее домом, чтобы потом писать чушь о том, как живет ее семья. Тогда же по этой причине она записала и обнародовала видеоэкскурсию по своим владениям.
Комментарии10 
Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Происшествия , Видео , Яна Рудковская , Евгений Плющенко , РЕН ТВ
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