Сыну Плющенко угрожают убийством

Плющенко и Рудковская поженились в 2009 году. В 2013-м у них родился Александр. Ныне он занимается фигурным катанием. По сведениям «112», не так давно поклонница стала писать в социальных сетях проклятия в адрес мальчика и даже угрожать убить его.

Его родители в этой связи обратились в правоохранительные орган. Те, свою очередь, инициировали проверку по данному факту.

«Есть такая история», — прокомментировал эту информацию в беседе с РЕН ТВ Евгений Плющенко.

По данным канала, угрозы поступали Александру на протяжении долгого времени, а помимо обращения в полицию, его родители обратились еще и к юристу.

В мае, как сообщал «Рамблер», Яна Рудковская в своем инстаграме заявила, что журналисты запускают дроны над ее домом, чтобы потом писать чушь о том, как живет ее семья. Тогда же по этой причине она записала и обнародовала видеоэкскурсию по своим владениям.