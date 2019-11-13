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В России в 2019 году более 18 тыс. человек погибли от преступлений 

ТАСС 28 минут назад
Названо количество погибших от преступлений
Фото: РИА Новости
Более 18 тыс. человек погибли от преступлений в России с начала года. Об этом говорится в статическом отчете МВД.
"В результате преступных посягательств погибли 18,3 тыс. человек, более 28 тыс. пострадали", — говорится в документе.
По данным МВД, за девять месяцев этого года число погибших от рук преступников уменьшилось на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество пострадавших сократилось на 5,1%.
Всего за девять месяцев года в России было зарегистрировано более 1,5 млн преступлений, что на 2,1% больше, чем годом ранее. Большинство преступлений совершается в городах, на сельскую местность приходится лишь каждое пятое преступление.
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Теги:
Происшествия , МВД
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