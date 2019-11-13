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«Посты дурачка»: Гоблин ответил на обвинения Понасенкова 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Историк Евгений Понасенков — дурачок. Так его обвинения в свой адрес «Национальной службе новостей» прокомментировал Дмитрий «Гоблин» Пучков.
На днях Понасенков, как сообщал «Рамблер», намекнул на причастность Пучкова к убийству, совершенному преподавателем Санкт-Петербургского госуниверситета Олегом Соколовым. На прошлой неделе 63-летний доцент застрелил свою 24-летнюю возлюбленную и бывшую студентку Анастасию Ещенко.
В своих соцсетях Понасенков заявил, что Соколов столь глуп, что мог попросить совета по сокрытию трупа у «суетящегося злобного гоблина». Также он упомянул, что «гоблин» — лысый и живет в Санкт-Петербурге.
«Как я могу трактовать какие-то посты дурачка?» — задался вопросом Пучков.
Он, более известный под прозвищем Гоблин, отметил, что Понасенков не упомянул его имени и фамилии. Также Пучков подчеркнул, что не знает, что тот имел в виду, а реагировать на слова историка не станет никак, в том числе не будет подавать на него в суд.
Ранее стало известно, что между Евгением Понасенковым и его коллегой Олегом Соколовым имел место многолетний конфликт — последний обвинял первого в краже одной из своих исторических концепций.
Комментарии13 
Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Происшествия , Видео , Криминал , Евгений Понасенков , Олег Соколов
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