«Посты дурачка»: Гоблин ответил на обвинения Понасенкова

На днях Понасенков, как сообщал «Рамблер», намекнул на причастность Пучкова к убийству, совершенному преподавателем Санкт-Петербургского госуниверситета Олегом Соколовым . На прошлой неделе 63-летний доцент застрелил свою 24-летнюю возлюбленную и бывшую студентку Анастасию Ещенко.

В своих соцсетях Понасенков заявил, что Соколов столь глуп, что мог попросить совета по сокрытию трупа у «суетящегося злобного гоблина». Также он упомянул, что «гоблин» — лысый и живет в Санкт-Петербурге.

«Как я могу трактовать какие-то посты дурачка?» — задался вопросом Пучков.

Он, более известный под прозвищем Гоблин, отметил, что Понасенков не упомянул его имени и фамилии. Также Пучков подчеркнул, что не знает, что тот имел в виду, а реагировать на слова историка не станет никак, в том числе не будет подавать на него в суд.

Ранее стало известно, что между Евгением Понасенковым и его коллегой Олегом Соколовым имел место многолетний конфликт — последний обвинял первого в краже одной из своих исторических концепций.