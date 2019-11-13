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Гоблин ответил на обвинения в пособничестве историку-расчленителю 

Национальная Служба Новостей 30 минут назад
Гоблин ответил на обвинения в пособничестве Соколову
Фото: РИА Новости
Писатель, блогер и переводчик в беседе с НСН заявил, что не будет подавать в суд на обвинившего его Понасенкова. Историк Евгений Понасенков, известный противник экс-доцента Олега Соколова, обвиняемого в убийстве сожительницы, в своем Twitter разместил «размышления» о том, к кому бы мог обратиться Соколов за советом по сокрытию трупа.
«Размышляю: Соколов ведь совсем тупой, просто придурок. Он вполне мог кому-нибудь позвонить и просить совета по сокрытию трупа… Кому бы? Одно лысое чмо в Питере эти дни подозрительно суетится… Пусть СК подумает над этим», — пишет Понасенков.
При этом во втором посте он обратил внимание на «суетящегося злобного гоблина», вероятно, имея в виду блогера Дмитрия «Гоблина» Пучкова, нередко приглашавшего Соколова к себе в эфир.
Писатель, блогер и переводчик Дмитрий «Гоблин» Пучков в эфире НСН заявил, что не планирует как-либо реагировать на выступления Понасенкова.
«Я не знаю, что он имел в виду. Раз там нет моего имени и фамилии, то, как я могу трактовать какие-то посты дурачка? В суд подавать я не буду, ни как реагировать не стану», — сказал Гоблин.
Тем временем Дмитрий Пучков в интервью СМИ подтвердил, что знаком с арестованным и рассказал подробности скандала Соколова и Понасенкова. Историки долгое время судились между собой, поскольку Евгений Понасенков утверждал, что Олег Соколов украл его исторические концепции и выдал за собственные исследования. Гоблин утверждает, что конфликт не закончился с вынесением решения суда, а перешел в травлю в виртуальной и реальной жизни — звонки с угрозами Соколову, анонимные посылки и так далее.
Напомним, 9 ноября из реки Мойки в Санкт-Петербурге вытащили 63-летнего историка, доцента Санкт-Петербургского университета, члена научного совета Военно-исторического общества Олега Соколова. С ним из воды также вынули рюкзак, в котором нашли травматический пистолет и две человеческие руки. Позднее в его квартире при обыске было найдено расчлененное женское тело и окровавленную пилу. Историк Евгений Понасенков в эфире НСН предположил, почему неоднократно замеченный в неадекватном поведении доцент всегда выходил сухим из воды.
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Теги:
Происшествия , Криминал , Дмитрий Пучков , Евгений Понасенков , Олег Соколов
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