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Адвокат убившего девушку доцента навал клеветой избиение другой студентки 

Газета.Ru 1 час назад
Адвокат Соколова ответил на новые обвинения
Фото: Reuters
Адвокат преподавателя СПбГУ Олега Соколова, подозреваемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, Александр Почуев считает, что данные о том, что его подзащитный избивал другую студентку — это ложь. Об этом он рассказал журналистам.
Почуев отметил, что хочет увидеть подлинник заявления, с которым некая пострадавшая от рук Соколова девушка обратилась в СМИ.
Адвокат засомневался в существовании этого документа.
Он подчеркнул, что защита доцента считает клеветой эти данные. По его мнению, эти публикацию делаются в СМИ для дискредитации научных достижений Соколова.
Соколова подозревают в убийстве своей аспирантки и сожительницы, тело которой он расчленил и выбросил в реку Мойку.
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Теги:
Происшествия , Александр Почуев , Олег Соколов
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