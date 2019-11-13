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Землетрясение произошло на юге Грузии 

News.ru 1 час назад
Землетрясение произошло на юге Грузии
Фото: РИА Новости
Подземные толчки магнитудой 3,1 были зафиксированы в Ниноцминдском районе у села Сатхе на юге Грузии. Об этом сообщил Национальный центр сейсмического мониторинга.
По данным специалистов, землетрясение было зафиксировано в 7:18 по местному времени в 6 километрах от города Ниноцминда и в 3 километрах от села Сатхе, передаёт Sputnik.
Сведений о пострадавших и разрушениях нет.
12 ноября в Туве за один день произошло два землетрясения. В 183 км к юго-востоку от Кызыла сейсмологи зафиксировали подземный толчок магнитудой 3,7. Другой подземный толчок, магнитудой 3,9, был зафиксирован в Туве в ночь на вторник, писал News.ru.
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Теги:
Происшествия , ИА Sputnik , Грузия
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