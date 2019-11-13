Землетрясение произошло на юге Грузии

Подземные толчки магнитудой 3,1 были зафиксированы в Ниноцминдском районе у села Сатхе на юге Грузии . Об этом сообщил Национальный центр сейсмического мониторинга.

По данным специалистов, землетрясение было зафиксировано в 7:18 по местному времени в 6 километрах от города Ниноцминда и в 3 километрах от села Сатхе, передаёт Sputnik.

Сведений о пострадавших и разрушениях нет.

12 ноября в Туве за один день произошло два землетрясения. В 183 км к юго-востоку от Кызыла сейсмологи зафиксировали подземный толчок магнитудой 3,7. Другой подземный толчок, магнитудой 3,9, был зафиксирован в Туве в ночь на вторник, писал News.ru.