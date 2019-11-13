ФСБ пресекла деятельность магазина по сбыту наркотиков

ФСБ пресекла деятельность одного из крупнейших интернет-магазинов по продаже наркотиков

Федеральная служба безопасности России пресекла деятельность наркогруппировки, организовавшей один из крупнейших подпольных интернет-магазинов по продаже наркотиков. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Как отметили в ЦОС, в ходе масштабной операции в десяти регионах России "из незаконного оборота изъято 440 кг наркотических средств (МДМА, a-PVP, мефедрона, гашиша), стоимость которых оценивается в 650 млн рублей".