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ФСБ пресекла деятельность одного из крупнейших интернет-магазинов по продаже наркотиков 

ТАСС + ещё 7 36 минут назад
ФСБ пресекла деятельность магазина по сбыту наркотиков
Фото: РИА Новости
Федеральная служба безопасности России пресекла деятельность наркогруппировки, организовавшей один из крупнейших подпольных интернет-магазинов по продаже наркотиков. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Как отметили в ЦОС, в ходе масштабной операции в десяти регионах России "из незаконного оборота изъято 440 кг наркотических средств (МДМА, a-PVP, мефедрона, гашиша), стоимость которых оценивается в 650 млн рублей".
"При их перевозке и сбыте задержаны с поличным семь сотрудников одного из крупнейших нелегальных интернет-магазинов, выполнявших в нем функции межрегиональных и региональных курьеров", — сообщили в ЦОС.
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Теги:
Происшествия , ФСБ
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