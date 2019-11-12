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Отец «пьяного» мальчика прокомментировал освобождение виновницы ДТП 

Lenta.ru 30 минут назад
Роман Шимко — отец сбитого насмерть в Балашихе шестилетнего мальчика, в крови которого ошибочно обнаружили 2,7 промилле алкоголя, — прокомментировал освобождение виновницы ДТП Ольги Алисовой. Об этом сообщает РЕН ТВ.
«Жизни ей не хватит, чтобы исправиться. Она какой родилась, такой и умрет. С таким отношением к жизни и детям», — сказал мужчина.
Он добавил, что не успокоится, пока Алисова не понесет справедливое наказание.
По словам Шимко, что виновница ДТП перечисляет деньги в качестве компенсации, однако это незначительные суммы.
Тетю «пьяного мальчика» удивила экспертиза
Алисова вышла на свободу 11 ноября. Согласно приговору суда, она должна выплатить родителям погибшего мальчика 2,5 миллиона рублей
Вызвавшая общественный резонанс история с «пьяным мальчиком» произошла в 2017 году в Балашихе. Водитель Ольга Алисова сбила насмерть шестилетнего мальчика во дворе дома. В заключении судебно-медицинского эксперта о смерти ребенка говорилось о наличии этанола в его крови, из-за чего в правоохранительных органах появилась версия о фальсификации результатов. 15 ноября 2017 года Алисову осудили на три года колонии.
К 10 месяцам исправительных работ был приговорен врач бюро судебно-медицинской экспертизы Московской области Михаил Клейменов, ошибочно обнаруживший алкоголь в крови погибшего мальчика.
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Теги:
Происшествия , Видео , Роман Шимко , Ольга Алисова , Михаил Клейменов , МВД , Балашиха
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