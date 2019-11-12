Полиция проверяет задержание инвалида в метро Москвы

Полиция проверяет информацию о задержании человека с инвалидностью в метро

Пресс-служба УВД на Московском метрополитене сообщила о начале проверки в связи с появившейся информацией о задержании человека с ограниченными возможностями здоровья в столичной подземке.

По данным «Ридуса», задержание произошло из-за того, что мужчина занимался попрошайничеством. За пенсионера вступились пассажиры. По некоторым данным, и самого инвалида, и его защитников задержали.

По факту размещённой информации с видео в некоторых СМИ о том, что пассажиры московского метро попытались отбить у сотрудника полиции задержанного за попрошайничество инвалида, УВД на Московском метрополитене Главного управления МВД России по Москве проводится проверка, — сообщили в пресс-службе ведомства.

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