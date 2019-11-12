Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полиция проверяет информацию о задержании человека с инвалидностью в метро 

News.ru 1 час назад
Полиция проверяет задержание инвалида в метро Москвы
Фото: News.ru
Пресс-служба УВД на Московском метрополитене сообщила о начале проверки в связи с появившейся информацией о задержании человека с ограниченными возможностями здоровья в столичной подземке.
По данным «Ридуса», задержание произошло из-за того, что мужчина занимался попрошайничеством. За пенсионера вступились пассажиры. По некоторым данным, и самого инвалида, и его защитников задержали.
По факту размещённой информации с видео в некоторых СМИ о том, что пассажиры московского метро попытались отбить у сотрудника полиции задержанного за попрошайничество инвалида, УВД на Московском метрополитене Главного управления МВД России по Москве проводится проверка, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Как ранее писал News.ru, водитель такси в Санкт-Петербурге подозревается в изнасиловании девушки — инвалида первой группы.
Видео дня. Кормившую грудью ребенка женщину выгнали из Третьяковки
News.ru: последние новости
Мать обвиняемого в убийстве доцента СПбГУ: не дай ему работать — он умрёт Мать обвиняемого в убийстве доцента СПбГУ: не дай ему работать — он умрёт Изолировавшая детей от общества мать скончалась после их побега Изолировавшая детей от общества мать скончалась после их побега Россиянка Мария Лазарева приговорена судом Кувейта к 15 годам тюрьмы Россиянка Мария Лазарева приговорена судом Кувейта к 15 годам тюрьмы 
Теги:
Происшествия , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Жизни ей не хватит, чтобы исправиться»
«Жизни ей не хватит, чтобы исправиться» 10
Глава Пентагона заговорил на русском языке
Глава Пентагона заговорил на русском языке 95
«Крым будет украинским»
«Крым будет украинским» 355
«Путин не хочет делать „подарок“ Нетаньяху»
«Путин не хочет делать „подарок“ Нетаньяху»
США подготовятся к войне с Россией и Китаем
США подготовятся к войне с Россией и Китаем 2
Видео
Родственница рассказала о выбросившейся с детьми матери
03:20
Родственница рассказала о выбросившейся с детьми матери
Происшествия
У известной украинской телеведущей обнаружили рак
02:15
У известной украинской телеведущей обнаружили рак
В мире
Россиянина Буркова экстрадировали в США
01:44
Россиянина Буркова экстрадировали в США
В мире Политика
Глава Пентагона заговорил на русском языке
00:50
Глава Пентагона заговорил на русском языке
В мире Армия
«Крым будет украинским»
01:19
«Крым будет украинским»
В мире Кавказ
Затопление крупнейшего ТЦ в мире попало на видео
00:18
Затопление крупнейшего ТЦ в мире попало на видео
В мире Происшествия
Появилось видео бала с убившим аспирантку доцентом
00:45
Появилось видео бала с убившим аспирантку доцентом
Происшествия
Появилось видео ракетных ударов по Израилю
01:24
Появилось видео ракетных ударов по Израилю
Армия
Пока вы не уснули: показан «уничтожитель» Крымского моста
02:22
Пока вы не уснули: показан «уничтожитель» Крымского моста
В мире
Россиянка спряталась в посольстве после суда в Кувейте
00:58
Россиянка спряталась в посольстве после суда в Кувейте
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение