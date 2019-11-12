Соседка Соколова слышала последние слова его жертвы

Соседка доцента-расчленителя слышала, что ему кричала возлюбленная перед смертью

В "Прямом эфире" продолжают обсуждать трагедию, произошедшую в Петербурге : знаменитый историк, доцент СПбГУ, специалист по эпохе Наполеона, который и сам нередко представал в образе Бонапарта, убил и расчленил свою 24-летнюю возлюбленную, аспирантку Анастасию Ещенко.

После той жестокости, в которой обвиняется Олег Соколов, в студии многие гости считают, что его надо, как зверя, запереть в клетку и надеть на него намордник, а также вновь возвращаются к вопросу о смертной казни.

Однако коллеги и некоторые студенты Соколова до сих пор не верят, что такое могло произойти, и считают, что ученого или подставили, или довели "травлей".

Адвокат Соколова Александр Почуев , со своей стороны, рассказывает, что в заключении его подзащитный плачет из-за "трагедии двух любящих людей".

Тех же, кто призывает к немедленной расправе с его доверителем, он обвиняет в том, что они "палачи" и ведут себя как "в первобытнообщинном строе".

"Это линчевание. А еще есть суд, следствие. Еще не доказано, что он убийца", — обратился адвокат к собравшимся.

На связь с программой вышла соседка Соколова Ангелина. Стена комнаты девушки примыкает к стене его квартиры. В ту роковую ночь на 8 ноября она сидела у стола и частично слышала то, что происходило у соседей.

По ее словам, там был громкий скандал, во время которого женщина назвала (предположительно) Соколова "ублюдком", он в ответ стал кричать, что она "неблагодарная тварь", после чего послышались какие-то удары — вероятно, кто-то падал.

Писатель и режиссер Евгений Понасенков напомнил, что уже давно замечал неадекватность Соколова и пытался его остановить, оповещал правоохранителей и руководство университета об издевательствах над девушками, но на его обращения не реагировали.

Что рассказал о Соколове хорошо знавший его по общему увлечению историей бизнесмен Виктор Батурин , и почему он скептически относится к обвинениям Евгения Понасенкова?

Что об этой истории говорят Мария Арбатова Яна Поплавская ? Кто еще подавал жалобы на Олега Соколова, и кто покрывал его? Удастся ли защите сделать обвиняемого жертвой обстоятельств, и как комментирует произошедшее директор Института истории СПбГУ, где работал доцент?