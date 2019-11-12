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На совести Соколова гибель еще одного человека 

Рамблер 10 минут назад
Стало известно о еще одной жертве историка Соколова
Фото: ТАСС
Доцент СПбГУ, историк Олег Соколов в 1981 году привлекался к ответственности из-за гибели человека на съемках фильма «Россия Молодая». Об этом сообщается в телеграм-канале «ЛенТВ24».
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Участница съемок, архитектор Ирина Федорова рассказала, что на съемках Соколову доверили перегон исторического судна.
«Он до такой степени безобразно вел судно, которое ему доверили, утопил лучший корабль Балтики — красивейшее историческое судно. Утопил судно, утопил человека — лучшего, замечательнейшего ученого, который в это время находился на этом корабле и оказался беспомощным», — заявила Федорова.
По ее словам, на судне находились студенты, но Соколов бросил их, а сам «прыгнул в лодочку — и уплыл».
Федорова сообщила, что Соколов был обвинен в гибели человека.
По ее словам, он получил условный срок благодаря отцу, который был «при погонах» и, «мягко говоря, обошел все кабинеты», чтобы «отмазать сына».
«Этот срок у него есть. Так что, (Анастасия Ещенко) это не первый человек, который погиб по его вине. Он рецидивист. На совести этого человека уже вторая смерть. И еще неизвестно, может быть и не вторая», — заявила Федорова.
Как ранее сообщал «Рамблер», 9 ноября из реки Мойки в Санкт-Петербурге спасли доцента СПбГУ, историка Олега Соколова. В его рюкзаке нашли две отсеченные женские руки. При обысках в квартире преподавателя обнаружили останки 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко — сожительницы Соколова. Мужчина признался в убийстве и заявил, что собирался утопить части тела Ещенко в реке.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Происшествия , Олег Соколов , Ирина Федорова
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