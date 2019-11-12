Врачи не спасли: в Тюмени скончался курсант

Врачи не спасли: в Тюмени курсант скончался от менингита

В Тюменском высшем военно-инженерном командном училище 18-летний курсант скончался от менингита. Сутки он провел в больнице в тяжелом состоянии, но спасти его не удалось. В учебное заведение были направлены врачи — они должны провести профилактику для тех, кто контактировал с юношей. При этом сослуживцы покойного заявили, что когда у курсанта поднялась температура, помощи в лазарете ему не оказывали, а в госпитализации отказали.

Тюмени 18-летний курсант Тюменского высшего военно-инженерного командного училища им. А. И. Прошлякова скончался от менингита. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

По данным ведомства, он обратился в поликлинику 7 ноября с жалобами на плохое самочувствие. «Утром следующего дня ввиду ухудшения самочувствия военнослужащий оперативно был госпитализирован в областную клиническую больницу города Тюмени, где ему был поставлен диагноз вирусный менингит», — говорится в заявлении ведомства. Несмотря на усилия врачей, спасти курсанта не удалось.

Источник, знакомый с ситуацией, полагает, что помощь молодому человеку оказали слишком поздно: как сообщил он порталу 72.Ru, в военном училище долгое время игнорировали жалобы учащихся на головную боль, температуру, рвоту, сыпь. В лазарете больным выдавали только парацетамол и цитрин. «Сейчас в больнице лежат курсанты с менингитом. В училище уже работает комиссия из Москвы, но в результаты ее проверки никто не верит», — заявил собеседник 72.ru.

Однако его слова пока никто не подтверждает: как передает пресс-служба Центрального военного округа, другие курсанты отправлены в лазарет для профилактики. «Бригадой врачей-инфекционистов проведено обследование всего личного состава учебного заведения. Военнослужащие, непосредственно контактировавшие с больным, с целью профилактики помещены в лазарет училища для медицинского обследования. По факту смерти проводится проверка, в учебном заведении выполнены профилактические мероприятия», — говорится в сообщении ведомства.

После инцидента по экстренным показаниям городская поликлиника № 3 провела вакцинацию всех, кто мог контактировать с умершим, а также профилактическую антибиотикотерапию: как рассказала принадлежащим Демьяну Кудрявцеву «Ведомостям» пресс-секретарь департамента здравоохранения Александра Малыгина, на случаи эпидемии в регионе предусмотрен запас вакцины.

У людей, которые теоретически могут заболеть, медики взяли анализы и провели первичный осмотр на симптомы тяжелого заболевания.

Кроме того, Малыгина подтвердила, что с профилактической целью 21 военнослужащий был переведен в инфекционное отделение.

Известно, что 18-летний курсант был единственным ребенком в семье. Он поступил в военное инженерное училище в 2019 году после того, как выпустился из Тюменского президентского кадетского училища.

Как отметили сослуживцы курсанта в разговоре с 72.Ru, в конце прошлой недели у него поднялась высокая температура, после чего молодой человек покрылся сыпью.

Однако медики отказались вызвать ему скорую помощь или дать направление в больницу — он отлеживался в казарме. По словам учащихся, после смерти юноши офицеры заявили, что якобы курсант сам отказался от госпитализации.

Менингококковый менингит — это бактериальная форма менингита, серьезная инфекция, поражающая оболочки головного и спинного мозга. По данным ВОЗ, в 10% случаев он может приводить к тяжелому поражению мозга, а при отсутствии лечения 50% случаев заканчиваются смертельным исходом. При этом через еду или воду менингитом заразиться невозможно — он передается только воздушно-капельным путем, отчего может распространиться в замкнутых пространствах, где живет много людей, например, в казармах.

Симптомы вирусного менингита — высокая температура и общая интоксикация: через два дня у больного начинается повторная рвота и проявляются либо вялость и сонливость, либо, напротив, повышенная возбудимость. Продолжительность инкубационного периода обычно — 2-4 дня.