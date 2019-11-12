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Пьяный пассажир отказался выходить из самолета после посадки в Хабаровске 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Мужчина прилетел в Хабаровск и отказался выходить
Фото: РИА Новости
Пьяный пассажир прилетевшего из Магадана в Хабаровск самолета отказался из него выходить. В его отношении составлены административные протоколы. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
"В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Хабаровска поступило сообщение от командира прибывшего из Магадана воздушного судна, что экипажу требуется помощь сотрудников полиции. Полицейские выяснили, что 37-летний житель Забайкальского края отказался выходить из приземлившегося самолета. На требования командира экипажа и бортпроводников покинуть борт воздушного судна мужчина ответил отказом, используя при этом нецензурную лексику. Проведенное медицинское освидетельствование подтвердило, что пассажир находился в состоянии алкогольного опьянения", — сказала она.
По словам Волк, в отношении мужчины составлены административные протоколы по ч. 6 ст. 11.17 и ст. 20.21 КоАП РФ. Ему грозят штраф до пяти тысяч рублей и административный арест до 15 суток.
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Теги:
Происшествия , Хабаровский аэропорт , Магадан , Хабаровск
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