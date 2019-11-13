Задержан стрелявший в Москве мужчина

Управа района Тимирязевский города Москвы: последние новости

Плановая встреча префекта с жителями пройдет в САО

Литературный вечер памяти Игоря Талькова проведут в библиотеке на Тимирязевской

В следующем году будет разработан проект магистрали от Дмитровки до улицы Академика Королева