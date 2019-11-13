Задержан стрелявший в Москве мужчина

В Москве задержали мужчину, устроившего стрельбу во время свадебных гуляний на Ленинградском шоссе. Сообщение о хулиганских действиях поступило в полицию рано утром во вторник, рассказали в пресс-службе столичного главка ГУ МВД.
— Легковой автомобиль марки Mercedes двигался по направлению в область. Около канала имени Москвы группа людей вышла из автомобиля и начала стрелять из пневматического пистолета в воздух. Затем на проезжую часть из этой машины вышли мужчина с женщиной и начали танцевать, — говорится в сообщении.
Уточняется, что во время стрельбы никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело.