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Политика

Задержан мужчина, устроивший стрельбу на Ленинградском шоссе 

Управа района Тимирязевский города Москвы + ещё 6 1 час назад
Задержан стрелявший в Москве мужчина
Фото: РИА Новости
В Москве задержали мужчину, устроившего стрельбу во время свадебных гуляний на Ленинградском шоссе. Сообщение о хулиганских действиях поступило в полицию рано утром во вторник, рассказали в пресс-службе столичного главка ГУ МВД.
— Легковой автомобиль марки Mercedes двигался по направлению в область. Около канала имени Москвы группа людей вышла из автомобиля и начала стрелять из пневматического пистолета в воздух. Затем на проезжую часть из этой машины вышли мужчина с женщиной и начали танцевать, — говорится в сообщении.
Уточняется, что во время стрельбы никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело.
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Теги:
Происшествия , Катастрофы , Криминал , Пожары , пожар в Москве , Пожар в Москве , МВД , Москва
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