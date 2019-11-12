Случайный прохожий нашел останки жертвы доцента СПбГУ

Части тела могло унести течением на несколько километров.

Останки убитой в Петербурге студентки местный житель случайно обнаружил в реке Екатерингофка.

Части трупа были найдены на расстоянии более 3,5 километров от Фонтанного моста через Мойку, откуда правоохранители вытащили доцента СПбГУ, арестованного накануне за умышленное убийство. Как сообщает «Интерфакс», ссылаясь на СК, останки могло отнести в Екатерингофку течением.

Напомним, в рюкзаке профессора Соколова нашли травматический пистолет и отрезанные женские руки. Позже в квартире мужчины провели обыски, где обнаружили голову жертвы.

Соколов сознался в преступлении. Судом было вынесено решение арестовать мужчину сроком на два месяца.