Соколов в СИЗО заявил, что «сходит с ума»

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«Я схожу с ума»: доцент-убийца расплакался в СИЗО 

Рамблер + ещё 1 31 минуту назад
Доцент СПбГУ Олег Соколов, признавшийся в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, рассказал, что ест в СИЗО «корм», и попросил принести ему очки. Об этом сообщает 78.ru.
Представители Общественной наблюдательной комиссии встретились с Соколовым в изоляторе и поинтересовались, нет ли у него жалоб на условия содержания.
«Никто меня не бьет, ну корм, я думаю, такой, как полагается в тюрьме», — заявил доцент.
Также он попросил, чтобы ему «разрешили очки».
«Я без очков не могу читать. Я как ученый, когда вот так, я схожу с ума. Я умоляю, чтобы мне хотя бы дали возможность заниматься своим делом», — сказал Соколов и расплакался.
Затем он отметил, что ему нужна не одна книга, а хотя бы несколько.
Также Соколов рассказал, что его сокамерник очень спокойный человек, а сотрудники СИЗО обращаются с ним «идеально корректно».
Как сообщал «Рамблер», 9 ноября спасатели достали 63-летнего Соколова из Мойки с рюкзаком, в котором лежали отпиленные женские руки.
По предварительным данным, он пытался утопить останки 24-летней Анастасии Ещенко, но был пьян и сам упал в реку. Позже выяснилось, что убитая жила вместе с Соколовым. Он рассказал, что планировал избавиться от ее останков, а затем совершить самоубийство в мундире Наполеона (доцент специализировался на наполеоновской эпохе).
СМИ писали, что историк застрелил девушку из мелкокалиберного обреза 7 ноября. После этого он спрятал труп в квартире и даже принимал гостей в это время, а избавиться от тела решил только 9 ноября.
Комментарии16 
Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Происшествия , Видео , Олег Соколов , ФСИН
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