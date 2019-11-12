Соколов в СИЗО заявил, что «сходит с ума»

«Я схожу с ума»: доцент-убийца расплакался в СИЗО

Доцент СПбГУ Олег Соколов , признавшийся в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, рассказал, что ест в СИЗО «корм», и попросил принести ему очки. Об этом сообщает 78.ru.

Представители Общественной наблюдательной комиссии встретились с Соколовым в изоляторе и поинтересовались, нет ли у него жалоб на условия содержания.

«Никто меня не бьет, ну корм, я думаю, такой, как полагается в тюрьме», — заявил доцент.

Также он попросил, чтобы ему «разрешили очки».

«Я без очков не могу читать. Я как ученый, когда вот так, я схожу с ума. Я умоляю, чтобы мне хотя бы дали возможность заниматься своим делом», — сказал Соколов и расплакался.

Затем он отметил, что ему нужна не одна книга, а хотя бы несколько.

Также Соколов рассказал, что его сокамерник очень спокойный человек, а сотрудники СИЗО обращаются с ним «идеально корректно».

Как сообщал «Рамблер», 9 ноября спасатели достали 63-летнего Соколова из Мойки с рюкзаком, в котором лежали отпиленные женские руки.

По предварительным данным, он пытался утопить останки 24-летней Анастасии Ещенко, но был пьян и сам упал в реку. Позже выяснилось, что убитая жила вместе с Соколовым. Он рассказал, что планировал избавиться от ее останков, а затем совершить самоубийство в мундире Наполеона (доцент специализировался на наполеоновской эпохе).

СМИ писали, что историк застрелил девушку из мелкокалиберного обреза 7 ноября. После этого он спрятал труп в квартире и даже принимал гостей в это время, а избавиться от тела решил только 9 ноября.