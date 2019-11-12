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Раскрыты подробности жизни убитых в Забайкалье солдат 

Lenta.ru 1 час назад
Раскрыты подробности жизни убитых в Забайкалье солдат
Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»
Близкие восьмерых военнослужащих, которых убил в воинской части в Забайкалье солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, рассказали подробности о жизни погибших изданию «Коммерсант».
Сержант Роман Ковалев на службе работал помощником начальника подразделения немедленного реагирования. Это был его третий контракт, в будущем он планировал продолжить военную карьеру. Был старшим из двоих братьев в семье, также у него остались жена и трехлетняя дочь.
Старший лейтенант Данил Пьянков отправился в Читу по распределению. До этого учился в кадетском корпусе, в Нахимовском военно-морском училище и в Военно-морском инженерном институте в Санкт-Петербурге. Происходил из многодетной семьи, также был женат.
Командир дежурной смены капитан Владимир Евсеев закончил Военную академию ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого в Серпухове. У него остались жена и трехлетняя дочь. По словам вдовы Евсеева, он не мог быть причастен к возможным издевательствам над Шамсутдиновым, так как не работал с личным составом.
Солдат-срочник Егор Богомолов должен был демобилизоваться через несколько недель. После этого собирался устроиться пограничником в Оренбургской области, откуда он приехал. Был единственным ребенком у матери, увлекался хоккеем. Перед службой в армии окончил политехнический колледж.
Анатолий Куропов из Алтайского края был третьим из пятерых детей в семье. До службы в армии также учился в колледже. Должен был демобилизоваться в ближайшие дни. Незадолго до смерти Куропова от тяжелой болезни умерла его сестра.
Рядовой Андрей Покотило также должен был уволиться в запас в течение двух недель. Перед армией окончил техникум.
Оператор по техническим средствам охраны рядовой Артем Никишин должен был демобилизоваться на следующий день.
Командир группы реагирования ефрейтор Алексей Андреев скончался в госпитале от полученных ранений. Дома его ждали родители и невеста.
Массовое убийство в забайкальской войсковой части произошло 25 октября. Рядовой Шамсутдинов при смене караула застрелил восьмерых сослуживцев, первым был убит командир роты. При этом сообщалось, что рядовой сразу сдался группе антитеррора, а на допросе заявил, что не жалеет о содеянном. В Минобороны заявили, что причиной произошедшего мог стать нервный срыв у Шамсутдинова, не связанный со службой. При этом источник «Ленты.ру» рассказал, что тот пошел на преступление из-за издевательств над ним со стороны старослужащих.
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Теги:
Происшествия , Войска , Владимир Евсеев , Роман Ковалев , Алексей Андреев , Министерство обороны , Lenta.ru , Санкт-Петербург , Чита
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