Раскрыты подробности жизни убитых в Забайкалье солдат

Близкие восьмерых военнослужащих, которых убил в воинской части в Забайкалье солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, рассказали подробности о жизни погибших изданию «Коммерсант».

Сержант Роман Ковалев на службе работал помощником начальника подразделения немедленного реагирования. Это был его третий контракт, в будущем он планировал продолжить военную карьеру. Был старшим из двоих братьев в семье, также у него остались жена и трехлетняя дочь.

Старший лейтенант Данил Пьянков отправился в Читу по распределению. До этого учился в кадетском корпусе, в Нахимовском военно-морском училище и в Военно-морском инженерном институте в Санкт-Петербурге . Происходил из многодетной семьи, также был женат.

Командир дежурной смены капитан Владимир Евсеев закончил Военную академию ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого в Серпухове. У него остались жена и трехлетняя дочь. По словам вдовы Евсеева, он не мог быть причастен к возможным издевательствам над Шамсутдиновым, так как не работал с личным составом.

Солдат-срочник Егор Богомолов должен был демобилизоваться через несколько недель. После этого собирался устроиться пограничником в Оренбургской области, откуда он приехал. Был единственным ребенком у матери, увлекался хоккеем. Перед службой в армии окончил политехнический колледж.

Анатолий Куропов из Алтайского края был третьим из пятерых детей в семье. До службы в армии также учился в колледже. Должен был демобилизоваться в ближайшие дни. Незадолго до смерти Куропова от тяжелой болезни умерла его сестра.

Рядовой Андрей Покотило также должен был уволиться в запас в течение двух недель. Перед армией окончил техникум.

Оператор по техническим средствам охраны рядовой Артем Никишин должен был демобилизоваться на следующий день.

Командир группы реагирования ефрейтор Алексей Андреев скончался в госпитале от полученных ранений. Дома его ждали родители и невеста.