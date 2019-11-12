Россиянин подал в суд из-за шоколада Milka

Россиянин подал в суд, узнав, что шоколад Milka делают под Владимиром

Житель Екатеринбурга Дмитрий С. попытался взыскать с компании «Мон`дэлис Русь», которая производит в России шоколад Milka, 500 тысяч рублей.

В иске россиянин указал, что на протяжении 10 лет покупал шоколад этой марки, потому что думал, что в его состав входит альпийское молоко. Однако Дмитрий был крайне разочарован, прочитав на этикетке, что сладости производятся во Владимирской области

Дмитрий пришел к выводу, что информация, указанная на этикетке, не соответствует действительности: альпийским воздухом коровы не дышат и теплый солнечный свет Альп на них не попадает, — говорится на сайте Свердловского областного суда.

Однако суд отклонил иск екатеринбуржца, потому что полагает, что информация, указанная на упаковке, полностью соответствует требованиям российского законодательства. Шоколад производится с использованием сухого молока швейцарских компаний Emmi Schwiez AG и HOCHDORF Swiss Nutrition AG.

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